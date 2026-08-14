„Þegar það rignir þá hellirignir“ Hjörvar Ólafsson skrifar 14. ágúst 2026 20:53 Einar Guðnason, þjálfari Víkings, hefur enn trú á að liðið geti spyrnt sig frá botninum. Vísir/Anton Brink Einar Guðnason, þjálfari Víkings, var jákvæður og upplitsdjarfur þrátt fyrir tap liðsins gegn Þór/KA í Bestu-deild kvenna í fótbolta í kvöld og slæma stöðu liðsins í deildinni. „“ „Að mínu mati var allt önnur ára í liðinu í þessum leik en í tapinu á móti Val. Hugarfarið var mun jákvæðara og meira hugrekki í að halda boltanum og vilji í að sækja á markið þegar við náðum að losa pressuna,“ sagði Einar Guðnason, þjálfari Víkings, borubrattur. „Okkur er hins vegar refsað grimmilega í hvert skipti sem við gerum mistök. Það er kannski bara í takt við gengið það sem af er sumars. Við höfum verið óheppnar bæði með hluti sem við getum stýrt og því sem við getum ekki stýrt. Þegar það rignir þá hellirignir,“ sagði Einar enn fremur. „Lokatölurnar gefa ekki rétta mynd af þessum leik. Við áttum að fá víti í upphafi leiks og sköpuðum fullt af góðum stöðum til þess að skora. Það vantar að binda endahnútinn á sóknir og við þurfum að peppa upp trú og sjálfstraust í liðið,“ sagði hann. „Ég hef ennþá bullandi trú á liðinu og verkefninu og ég finn fyrir því að leikmenn mínir hafi enn trú á því að við getum snúið þessu við og komið okkur á sigurbraut. Við þurfum bara að gera hlutina með aðeins meiri sannfæringu og það er verkefni allra sem koma að liðinu að berja sjálfstrausti í liðið,“ sagði Einar um stöðu mála. Íslenski boltinn Besta deild kvenna Víkingur Reykjavík Mest lesið „Eyðileggur íþróttina“ Sport Fær hjartaáfall við að horfa á varnarleik KR Íslenski boltinn Dregur stuðning við Infantino til baka og krefst rannsóknar Fótbolti Aflýsa síðustu keppninni og framtíð mótaraðarinnar í uppnámi Golf Freyr fagnaði eins og óður maður í leikslok Fótbolti Jeff Bezos kaupir hlut í Liverpool Enski boltinn Sló tvo leikmenn í andlitið og lét vísa áhorfanda út Körfubolti Sjáðu geggjað mark Gylfa í sigri Víkings Íslenski boltinn „Dásamleg manneskja með risastórt hjarta“ Fótbolti Arsenal á eftir fyrrverandi leikmanni Liverpool Enski boltinn Fleiri fréttir Neymar vill að þeir neikvæðu haldi sig heima Albert fljótur að skora í bikarsigri Fiorentina Víti í blálokin kom í veg fyrir að mark Andra væri sigurmark „Þegar það rignir þá hellirignir“ „Komin mjög góð holning á liðið“ Freyr fagnaði eins og óður maður í leikslok Nökkvi Þeyr með mark og stoðsendingu í hollensku deildinni Uppgjörið: Víkingur - Þór/KA 0-3 | Slitu sig frá fallsvæðinu og juku eymd Víkings Dregur stuðning við Infantino til baka og krefst rannsóknar Dramatík í lokin þegar Freyr vann norsku meistarana Júlíus skoraði þegar Elfsborg hoppaði upp í þriðja sætið Fyrsti sigurinn í áttatíu daga í fyrsta leik Fanneyjar Ingu „Dásamleg manneskja með risastórt hjarta“ Sancho neitar liðum á Englandi og vill fara erlendis Jeff Bezos kaupir hlut í Liverpool Ætla ekki að bjóða í Enzo Fernández í dag Tryllt stemning og töfrandi taktar á N1 mótinu á Akureyri Sjáðu geggjað mark Gylfa í sigri Víkings Arsenal á eftir fyrrverandi leikmanni Liverpool Stefnir langt í Evrópu og á Íslandsmeistaratitil Fær hjartaáfall við að horfa á varnarleik KR Eyjaálfa, fyrir utan Nýja-Sjáland, styður Infantino Á leið til Sádi-Arabíu eftir aðeins eitt ár hjá City Sonur Klinsmann átti á hættu að geta aldrei gengið aftur Zidane hringdi í gamla liðsfélagann sem lék með honum í Laugardalnum Ekki rétt að hann hafi „risið upp frá dauðum“ „Ánægður með það hvernig strákarnir héldu áfram að trúa“ Fyrstur til að vinna fjörutíu titla með einu félagi Gylfi: „Erfitt að lenda undir eftir tíu mínútur“ Markaveisla í toppslagnum og æsispennandi toppbarátta Sjá meira