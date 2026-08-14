Fótbolti

„Þegar það rignir þá hellirignir“

Hjörvar Ólafsson skrifar
Einar Guðnason, þjálfari Víkings, hefur enn trú á að liðið geti spyrnt sig frá botninum. 
Einar Guðnason, þjálfari Víkings, hefur enn trú á að liðið geti spyrnt sig frá botninum.  Vísir/Anton Brink

Einar Guðnason, þjálfari Víkings, var jákvæður og upplitsdjarfur þrátt fyrir tap liðsins gegn Þór/KA í Bestu-deild kvenna í fótbolta í kvöld og slæma stöðu liðsins í deildinni. „“

„Að mínu mati var allt önnur ára í liðinu í þessum leik en í tapinu á móti Val. Hugarfarið var mun jákvæðara og meira hugrekki í að halda boltanum og vilji í að sækja á markið þegar við náðum að losa pressuna,“ sagði Einar Guðnason, þjálfari Víkings, borubrattur.

„Okkur er hins vegar refsað grimmilega í hvert skipti sem við gerum mistök. Það er kannski bara í takt við gengið það sem af er sumars. Við höfum verið óheppnar bæði með hluti sem við getum stýrt og því sem við getum ekki stýrt. Þegar það rignir þá hellirignir,“ sagði Einar enn fremur.

„Lokatölurnar gefa ekki rétta mynd af þessum leik. Við áttum að fá víti í upphafi leiks og sköpuðum fullt af góðum stöðum til þess að skora. Það vantar að binda endahnútinn á sóknir og við þurfum að peppa upp trú og sjálfstraust í liðið,“ sagði hann.

„Ég hef ennþá bullandi trú á liðinu og verkefninu og ég finn fyrir því að leikmenn mínir hafi enn trú á því að við getum snúið þessu við og komið okkur á sigurbraut. Við þurfum bara að gera hlutina með aðeins meiri sannfæringu og það er verkefni allra sem koma að liðinu að berja sjálfstrausti í liðið,“ sagði Einar um stöðu mála.

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