Lærisveinar Freys Alexanderssonar í Rosenborg unnu dramatískan sigur á Noregsmeisturum Víking í norsku úrvalsdeildinni í fótbolta í kvöld og það er óhætt að segja að íslenski þjálfarinn hafi verið sáttur við lokaflautið.
Hinn sjóðheiti Amin Chiakha, sem er á láni frá FC Kaupmannahöfn, skoraði sigurmarkið á fimmtu mínútu í uppbótartíma.
Rosenborg hafði verið yfir í meira en klukkutíma þegar Viking jafnaði metin og því var það enn sætara að ná inn sigurmarki á síðustu stundu.
Rosenborg var meira með boltann (55 prósent) og átti mun fleiri skot (18-6) en Viking-liðið var að fá betri færi ef marka má xG-tölfræðina sem var 1,86- 1,37 Víking í vil.
Rosenborg birti skemmtilegt myndband á miðlum sínum þar sem má sjá stundina þegar flautað er til leiksloka. Þar má sjá Frey fagna eins og óður maður með því að hlaupa eftir hliðarlínunni áður en hann kemur og öskrar af gleði í myndavélina.
Þetta var fimmti sigur Rosenborg í síðustu sex leikjum og eini leikurinn sem klikkaði var á móti gömlu lærisveinum Freys í Brann.
Síðan hefur Rosenborg unnið 2-0 sigur á Lilleström og svo 2-1 sigur á Viking í kvöld.
Hér fyrir neðan má sjá Frey fagna sigrinum í kvöld.