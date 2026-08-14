Íslenski boltinn

Stefnir langt í Evrópu og á Ís­lands­meistara­titil

Valur Páll Eiríksson skrifar
Sveinn Aron Guðjohnsen er nýjasti leikmaður Víkings.
Sveinn Aron Guðjohnsen er nýjasti leikmaður Víkings. Mynd/Víkingur

Sveinn Aron Guðjohnsen er genginn í raðir Víkings eftir átta ár erlendis. Hann segist þurfa smá tíma til að koma sér í betra form en er spenntur fyrir nýrri áskorun.

Sveinn Aron lék síðast með Breiðabliki hér heima árið 2018 en hefur síðan verið á flakki um álfuna. Hann fór fyrst til Ítalíu, þaðan til Danmerkur, svo Svíþjóðar, Þýskalands og loks Noregs áður en hann fór aftur til Ítalíu þar sem samningur hans kláraðist fyrr í sumar.

Hann hefur leitað liðs sumar og samdi við Víking í vikunni.

„Ég spilaði síðast í maí þannig að ég þarf smá tíma til að komast í leikform en ég var bara laus allra mála og leitandi að nýju liði,“ segir Sveinn.

„Ég er mjög ánægður með þetta. Þetta var fljótt að gerast. Það var fyrir fjórum dögum sem Kári heyrði í mér og ég var ekki lengi að ákveða þetta,“

„Það eru spennandi tímar hérna í Víkinni og mig langaði að vera hluti af þessu,“ segir Sveinn.

Fyrstu kynnin eru góð af nýjum stað.

„Þetta er bara frábær hópur og það er mjög fagmannlegt umhverfi hérna í Víkinni. Ég er mjög ánægður með það,“ segir Sveinn Aron sem skrifaði undir stuttan samning, til áramóta.

Horfir hann þá til þess að komast aftur út þegar félagsskiptaglugginn opnar í janúar?

„Það er bara að sjá hvað kemur og hvernig þetta verður hérna. Út frá því ákveðum við hvort ég fari aftur út eða verði bara áfram heima.“

Hver eru markmiðin fyrir þessa dvöl hjá Víkingi?

„Að gera mitt besta til að hjálpa liðinu. Að komast sem lengst í Evrópu og vinna deildina,“ segir Sveinn Aron.

Viðtalið má sjá í spilaranum að ofan.

Sveinn Aron gæti spilað sinn fyrsta leik er Víkingur sækir FH heim í Kaplakrika klukkan 18:00 á sunnudaginn kemur. Sá leikur verður í beinni á rásum Sýn Sport Ísland.

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