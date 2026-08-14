Stefnir langt í Evrópu og á Íslandsmeistaratitil Valur Páll Eiríksson skrifar 14. ágúst 2026 09:30 Sveinn Aron Guðjohnsen er nýjasti leikmaður Víkings. Mynd/Víkingur Sveinn Aron Guðjohnsen er genginn í raðir Víkings eftir átta ár erlendis. Hann segist þurfa smá tíma til að koma sér í betra form en er spenntur fyrir nýrri áskorun. Sveinn Aron lék síðast með Breiðabliki hér heima árið 2018 en hefur síðan verið á flakki um álfuna. Hann fór fyrst til Ítalíu, þaðan til Danmerkur, svo Svíþjóðar, Þýskalands og loks Noregs áður en hann fór aftur til Ítalíu þar sem samningur hans kláraðist fyrr í sumar. Hann hefur leitað liðs sumar og samdi við Víking í vikunni. „Ég spilaði síðast í maí þannig að ég þarf smá tíma til að komast í leikform en ég var bara laus allra mála og leitandi að nýju liði,“ segir Sveinn. „Ég er mjög ánægður með þetta. Þetta var fljótt að gerast. Það var fyrir fjórum dögum sem Kári heyrði í mér og ég var ekki lengi að ákveða þetta,“ „Það eru spennandi tímar hérna í Víkinni og mig langaði að vera hluti af þessu,“ segir Sveinn. Fyrstu kynnin eru góð af nýjum stað. „Þetta er bara frábær hópur og það er mjög fagmannlegt umhverfi hérna í Víkinni. Ég er mjög ánægður með það,“ segir Sveinn Aron sem skrifaði undir stuttan samning, til áramóta. Horfir hann þá til þess að komast aftur út þegar félagsskiptaglugginn opnar í janúar? „Það er bara að sjá hvað kemur og hvernig þetta verður hérna. Út frá því ákveðum við hvort ég fari aftur út eða verði bara áfram heima.“ Hver eru markmiðin fyrir þessa dvöl hjá Víkingi? „Að gera mitt besta til að hjálpa liðinu. Að komast sem lengst í Evrópu og vinna deildina,“ segir Sveinn Aron. Viðtalið má sjá í spilaranum að ofan. Sveinn Aron gæti spilað sinn fyrsta leik er Víkingur sækir FH heim í Kaplakrika klukkan 18:00 á sunnudaginn kemur. Sá leikur verður í beinni á rásum Sýn Sport Ísland. Víkingur Reykjavík Besta deild karla Mest lesið „Eyðileggur íþróttina“ Sport Fær hjartaáfall við að horfa á varnarleik KR Íslenski boltinn „Mér líður eins og ofurkonu núna“ Sport Boxari látinn 33 ára: Varð fyrir alvarlegum heilaskaða í bardaga Sport Zidane hringdi í gamla liðsfélagann sem lék með honum í Laugardalnum Fótbolti „Hinn fullkomni keppnismaður“ leggur skóna á hilluna Körfubolti Sonur Klinsmann átti á hættu að geta aldrei gengið aftur Fótbolti Á leið til Sádi-Arabíu eftir aðeins eitt ár hjá City Enski boltinn Gylfi: „Erfitt að lenda undir eftir tíu mínútur“ Fótbolti Arsenal á eftir fyrrverandi leikmanni Liverpool Enski boltinn Fleiri fréttir Stefnir langt í Evrópu og á Íslandsmeistaratitil Fær hjartaáfall við að horfa á varnarleik KR Markaveisla í toppslagnum og æsispennandi toppbarátta Þrótturum mistókst að komast á toppinn Uppgjörið: ÍBV-Stjarnan 3-2 | Eyjakonur upp í þriðja sætið Uppgjörið: Víkingur-FC Thun 3-2 | Evrópudeildardraumurinn úti Uppgjörið: Nordsjælland – Valur 5-0 | Ekki léttir í lund í Kaupmannahöfn Elvis kominn í Bítlabæinn Stelpurnar tóku yfir Akureyri Hnéhlífarnar nauðsynlegar er teymi Víkings hleypur fyrir Ingvar Fögnuðu sigri og tilkynntu Úlfu Dís eftir leik Öll lið lenda í þessu Uppgjörið: Breiðablik - Grindavík/Njarðvík 1-0 | Katelyn Duong hetja Blika Dagný Brynjars snýr aftur í fótboltann Uppgjörið: Þróttur-Valur 3-2 | Fyrsti sigur Þróttar í 75 daga Uppgjörið: Fram-FH 4-6 | Ótrúleg markasúpa á Lambhagavelli Fékk atvinnutilboð erlendis og hættir með kvennalið Keflavíkur Þórsarar fá annan Víking norður Þróttarar fá Björgeyju Njálu aftur heim Keflvíkingar bæta við sig Króata Staðfestir brottför Gunnars: „Einn besti varnarmaður frá upphafi“ Ásdís Karen til FH Um ótrúlegt met KR: „Langskemmtilegustu leikirnir“ Martröðin í Kasakstan þjappaði Blikum saman Sjáðu öll 64 mörk KR í sumar Sveinn Aron spilar með Víkingi eins og afi sinn „Búið að gerast á frekar fyndinn hátt hjá mér síðustu ár“ Stúkumönnum fannst ósanngjarnt að reka Conteh út af Sjáðu KR bæta markametið gegn Fram Kennie: Við töpuðum leiknum á fyrstu 25 mínútunum Sjá meira