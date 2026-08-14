Íslenski boltinn

Tryllt stemning og töfrandi taktar á N1 mótinu á Akur­eyri

Aron Guðmundsson skrifar
Hressar stelpur úr liði KA sem spiluðu á heimavelli á N1 mótinu.
Hressar stelpur úr liði KA sem spiluðu á heimavelli á N1 mótinu.

N1 mót stúlkna á Akureyri fór fram á Akureyri um síðastliðna helgi. Þetta er í annað skiptið sem mótið er haldið og mættu yfir sjö hundruð stúlkur til leiks með sínum liðum. Gleðin var við völd og tilþrifin mikil. Sýnt var frá mótinu í þættinum Sumarmótin á Sýn Sport í gær. Þáttinn má sjá í heild sinni hér.

Um sjö hundruð stelpur á aldrinum níu til tíu ára mættu til leiks í alls 108 liðum sem tóku þátt á mótinu og hefur það fest sig rækilega í sessi.

Okkar maður, Andri Már Eggertsson, var á svæðinu, fylgdist með fótboltastjörnum framtíðarinnar leika listir sína og tók stelpurnar tali.

Klippa: Tryllt stemning og töfrandi taktar á N1 mótinu á Akureyri
Sumarmótin KA Akureyri

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið