Sjáðu geggjað mark Gylfa í sigri Víkings Valur Páll Eiríksson skrifar 14. ágúst 2026 11:26 Gylfi Þór skoraði glimrandi fínt mark gegn Thun í gær. Vísir/Anton Brink Eftir fjóra leiki í röð án sigurs vann Víkingur sterkan 3-2 sigur á svissnesku meisturunum í Thun í Víkinni í gær. Gylfi Þór Sigurðsson skoraði stórglæsilegt mark. Víkingur vann 3-2 sigur þrátt fyrir að hafa lent 1-0 og 2-1 undir. Gylfi Þór Sigurðsson, Stígur Diljan Þórðarson og Valdimar Þór Ingimundarson skoruðu mörk Víkings í leiknum. Klippa: Geggjað mark Gylfa í sigrinum á Thun Víkingar sóttu hart að Thun í stöðunni 3-2 og hefðu getað bætt við mörkum. Þeir byrjuðu leikinn í brekku eftir að hafa tapað 3-0 í fyrri leiknum ytra og töpuðu einvíginu því 5-3 samanlagt. Mark Gylfa Þórs stendur upp úr leik gærkvöldsins og verður líklega talið á meðal bestu marka sumarsins þegar talið verður upp úr hattinum í haust. Víkingur fer yfir í Sambandsdeildina vegna tapsins í einvíginu og mætir Borac Banja frá Bosníu í fyrri leik liðanna í umspili um sæti í deildarkeppni Sambandsdeildarinnar á fimmtudaginn næsta Öll fimm mörkin úr leik gærkvöldsins má sjá í spilaranum. Víkingur Reykjavík Evrópudeild UEFA Mest lesið „Eyðileggur íþróttina“ Sport Fær hjartaáfall við að horfa á varnarleik KR Íslenski boltinn „Mér líður eins og ofurkonu núna“ Sport Boxari látinn 33 ára: Varð fyrir alvarlegum heilaskaða í bardaga Sport Zidane hringdi í gamla liðsfélagann sem lék með honum í Laugardalnum Fótbolti Arsenal á eftir fyrrverandi leikmanni Liverpool Enski boltinn Sjáðu geggjað mark Gylfa í sigri Víkings Íslenski boltinn „Hinn fullkomni keppnismaður“ leggur skóna á hilluna Körfubolti Sonur Klinsmann átti á hættu að geta aldrei gengið aftur Fótbolti Á leið til Sádi-Arabíu eftir aðeins eitt ár hjá City Enski boltinn Fleiri fréttir Tryllt stemning og töfrandi taktar á N1 mótinu á Akureyri Sjáðu geggjað mark Gylfa í sigri Víkings Stefnir langt í Evrópu og á Íslandsmeistaratitil Fær hjartaáfall við að horfa á varnarleik KR Markaveisla í toppslagnum og æsispennandi toppbarátta Þrótturum mistókst að komast á toppinn Uppgjörið: ÍBV-Stjarnan 3-2 | Eyjakonur upp í þriðja sætið Uppgjörið: Víkingur-FC Thun 3-2 | Evrópudeildardraumurinn úti Uppgjörið: Nordsjælland – Valur 5-0 | Ekki léttir í lund í Kaupmannahöfn Elvis kominn í Bítlabæinn Stelpurnar tóku yfir Akureyri Hnéhlífarnar nauðsynlegar er teymi Víkings hleypur fyrir Ingvar Fögnuðu sigri og tilkynntu Úlfu Dís eftir leik Öll lið lenda í þessu Uppgjörið: Breiðablik - Grindavík/Njarðvík 1-0 | Katelyn Duong hetja Blika Dagný Brynjars snýr aftur í fótboltann Uppgjörið: Þróttur-Valur 3-2 | Fyrsti sigur Þróttar í 75 daga Uppgjörið: Fram-FH 4-6 | Ótrúleg markasúpa á Lambhagavelli Fékk atvinnutilboð erlendis og hættir með kvennalið Keflavíkur Þórsarar fá annan Víking norður Þróttarar fá Björgeyju Njálu aftur heim Keflvíkingar bæta við sig Króata Staðfestir brottför Gunnars: „Einn besti varnarmaður frá upphafi“ Ásdís Karen til FH Um ótrúlegt met KR: „Langskemmtilegustu leikirnir“ Martröðin í Kasakstan þjappaði Blikum saman Sjáðu öll 64 mörk KR í sumar Sveinn Aron spilar með Víkingi eins og afi sinn „Búið að gerast á frekar fyndinn hátt hjá mér síðustu ár“ Stúkumönnum fannst ósanngjarnt að reka Conteh út af Sjá meira