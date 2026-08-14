Íslenski boltinn

Sjáðu geggjað mark Gylfa í sigri Víkings

Valur Páll Eiríksson skrifar
Gylfi Þór skoraði glimrandi fínt mark gegn Thun í gær.
Gylfi Þór skoraði glimrandi fínt mark gegn Thun í gær. Vísir/Anton Brink

Eftir fjóra leiki í röð án sigurs vann Víkingur sterkan 3-2 sigur á svissnesku meisturunum í Thun í Víkinni í gær. Gylfi Þór Sigurðsson skoraði stórglæsilegt mark.

Víkingur vann 3-2 sigur þrátt fyrir að hafa lent 1-0 og 2-1 undir. Gylfi Þór Sigurðsson, Stígur Diljan Þórðarson og Valdimar Þór Ingimundarson skoruðu mörk Víkings í leiknum.

Klippa: Geggjað mark Gylfa í sigrinum á Thun

Víkingar sóttu hart að Thun í stöðunni 3-2 og hefðu getað bætt við mörkum. Þeir byrjuðu leikinn í brekku eftir að hafa tapað 3-0 í fyrri leiknum ytra og töpuðu einvíginu því 5-3 samanlagt.

Mark Gylfa Þórs stendur upp úr leik gærkvöldsins og verður líklega talið á meðal bestu marka sumarsins þegar talið verður upp úr hattinum í haust.

Víkingur fer yfir í Sambandsdeildina vegna tapsins í einvíginu og mætir Borac Banja frá Bosníu í fyrri leik liðanna í umspili um sæti í deildarkeppni Sambandsdeildarinnar á fimmtudaginn næsta

Öll fimm mörkin úr leik gærkvöldsins má sjá í spilaranum.

Víkingur Reykjavík Evrópudeild UEFA

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