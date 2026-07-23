Hótar Hútum vegna árása á flutningaskip Samúel Karl Ólason skrifar 23. júlí 2026 12:54 Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segist vonsvikinn með leiðtoga Húta. AP/Julia Demaree Nikhinson Donald Trump segir að ef Hútar haldi áfram árásum á olíuflutningaskip á Rauðahafi muni hann draga bæði Írani og Húta til ábyrgðar. Árásir verði gerðar á bæði ríki. Forsetinn bandaríski segist verulega vonsvikinn með leiðtoga Húta, sem hafi hagað sér skynsamlega hingað til vegna stríðs Bandaríkjamanna gegn Íran. Í færslu sem hann skrifaði á Truth social rifjar Trump upp að í fyrra hafi Bandaríkjamenn gert umfangsmiklar árásir gegn Hútum vegna ítrekaðra árása þeirra á skip á Rauðahafi. Síðan þá hafi leiðtogar Húta sýnt mikla ábyrgð. Sjá einnig: Hútar hættir árásum á skip og Ísrael Nú séu þeir hins vegar aftur byrjaðir að haga sér illa, með því að skjóta á tvö skip frá Sádi-Arabíu í gær. Þeir hæfðu minnst eitt þeirra en Sádar hafa reynt að koma olíu þeirra til kaupenda gegnum Rauðahaf, eftir að Íranir hófu árásir á skip á Hormússundi. Sjá einnig: Olíutunnan nálgast aftur hundrað dali Forsetinn sagði að færsluna ætti að líta á sem yfirlýsingu þess efnis að ef Hútar geri aftur sambærilegar árásir muni Bandaríkin líta svo á að Íranir beri ábyrgðina, enda séu Hútar skósveinar þeirra. Báðum aðilum verði refsað með umfangsmiklum árásum. Þá sagðist Trump verulega vonsvikinn með Húta, þar sem þeir hefðu hingað til „hagað sér mjög fagmannlega og gáfulega“. Færsla Trumps á Truth Social, eða svokallaður „sannleikur“. Hútar, sem njóta stuðnings frá Íran, hafa um árabil háð blóðuga styrjöld við alþjóðlega viðurkennd stjórnvöld í Jemen. Þeir hafa sömuleiðis gert árásir í Sádi-Arabíu en Sádar hafa staðið við bakið á yfirvöldum í Jemen. Bandaríkjamenn hafa verið að flytja töluvert af eldsneytisflugvélum, eftirlitsflugvélum og önnur hergögnum á svæðið. Samkvæmt yfirstjórn herafla Bandaríkjanna í Mið-Austurlöndum eru rúmlega fimmtíu þúsund bandarískir hermenn við störf í Mið-Austurlöndum. Bendir það til þess að Trump vilji í það minnsta halda opnum þeim möguleika að auka enn frekar umfang árása á Íran. Bandaríkin Donald Trump Hernaður Jemen Bensín og olía Íran Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Tengdar fréttir Hútar réðust á olíuflutningaskip frá Sádi Arabíu Uppreisnarmenn Húta í Jemen, sem ráða stórum hluta landsins, segjast hafa ráðist á tvö olíuskip frá Sádí Arabíu á Rauða hafinu í nótt. Sádíarabísk yfirvöld hafa staðfest árás á annað skipanna en ekki á hitt og enn er óljóst hvort Hútar hafi í raun verið þar að baki. Engan mun hafa sakað. 23. júlí 2026 07:18 Vill billjónir vegna stríðsins og reifst við þingmenn Stríð Bandaríkjanna gegn Íran hefur kostað um það bil 37,5 milljarða dala. 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