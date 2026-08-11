Þúsunda saknað og tíminn að renna út

Björgunarsveitir og óbreyttir borgarar leita enn í rústum bygginga víðsvegar um Kólumbíu eftir að 7,4 stiga jarðskjálfti skók þar jörðu í gær. Jarðskjálftinn olli umtalsverðum skemmdum í vesturhluta landsins. Tala látinna stendur í 250 og 2.595 eru slasaðir og að minnsta kosti 195 er saknað, samkvæmt forseta landsins. Aðrar tölur benda þó til þess að fjöldi þeirra sem er saknað sé nær fjögur þúsund.
Abelardo de la Espriella, forseti, segir að rúmlega þúsund heimili séu ónýt og að mikill fjöldi hafi orðið fyrir skemmdum.
Hús hrundu í tugum bæja og borga í Kólumbíu vegna skjálftans í gær en yfirvöld segja að dauðsföllin hafi flest átt sér stað í borgunum Cali, Pereira, Manizales og í Quibdo. Reuters segir að minnsta kosti 250 hafa dáið.
AP fréttaveitan hefur eftir embættismönnum og öðrum í dreifðari byggðum að þeir óttist að ekki sé búið að ná utan um umfang skaðans að fullu.
Fyrstu 48 til 72 klukkustundirnar eftir jarðskjálfta skipta sköpum þegar kemur að því að bjarga fólki úr rústum. Sum samfélög Kólumbíu eru þó ekki auðveldlega heimsótt og það gæti tekið nokkra daga fyrir björgunarsveitir að komast þangað.
Jarðskjálftinn fannst hvað mest í Choco, afskekktu og fátæku héraði Kólumbíu. Þar hafa vígahópar og glæpasamtök barist um yfirráð og stór hluti héraðsins er eingöngu aðgengilegur með bátum, gegnum frumskóga eða með flugvélum.
Í samtali við AP sagði einn leiðtogi samfélagsins þar að höfuðborg héraðsins og nærliggjandi byggðir hefðu skemmst mjög mikið í jarðskjálftanum og að eftirskjálftar fyndust enn. Fólk svæfi undir berum himni.
Blaðamaður AP ræddi við mann sem hafði keyrt langa leið til Pereira, þar sem bróðir hans býr. Maðurinn stóð fyrir utan rústir íbúðarhúss og sagðist handviss um að bróðir hans lægi þar undir, þar sem bíll hans stóð við húsið. Maðurinn naut þó takmarkaðrar aðstoðar og heyrði engin hljóð í rústunum.
Aðrir í svipaðri stöðu hafa auglýst eftir týndum fjölskyldumeðlimum í gagnagrunni á internetinu. Þegar þetta er skrifað eru rúmlega fjögur þúsund nöfn skráð þar.
Líklegt er að það muni taka þó nokkra daga að fá almennilega mynd af skaðanum og manntjóninu eftir jarðskjálftann. Björgunarsveitir og almenningur keppast í millitíðinni við að leita í rústum og reyna að bjarga þeim sem hægt er að bjarga.
Enn er verið að meta manntjón vegna jarðskjálfta af stærðinni 7,4 sem skók vestanverða Kólumbíu í dag. Tala látinna er komin yfir hundrað að sögn forseta landsins.
Jarðskjálfti af stærðinni 7,4 skók vestanverða Kólumbíu og nágrannaríkið Ekvador í dag. Minnst tuttugu og sex eru sagðir hafa látist og mikið tjón orðið á byggingum við upptök jarðskjálftans.