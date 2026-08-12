Vísbendingar voru uppi um að Íranir hefðu í hyggju að gera eldflaugaárás á Air Force One, flugvél Bandaríkjaforseta, í Tyrklandi fyrr í sumar, sem varð til þess að Donald Trump var fluttur í aðra vél þegar hann yfirgaf landið.
Frá þessu greinir New York Times og hefur eftir ónefndum heimildarmönnum.
Trump var staddur á ráðstefnu Atlantshafsbandalagsins þegar yfirvöld vestanhafs fengu upplýsingar um ógn gegn lífi hans en Íranir vissu meðal annars hvar hann dvaldi í Ankara og þá sást til manns nærri ráðstefnuvettvangnum með axlarflugskeyti.
Vísir greindi frá uppljóstrunum Washington Post í gær og því hvernig Trump gekk um borð í „gömlu“ forsetaflugvélina fyrir framan myndavélarnar en yfirgaf hana síðan í skjóli frá fjölmiðlum og var fluttur um borð í aðra vél. Sú vél flaug forsetanum frá Tyrklandi til Bretlands, þar sem hann fór aftur um borð í gömlu vélina á laun. Fjölmiðlar mynduðu síðan forsetann ganga út úr þeirri vél, eins og hann hefði verið um borð allan tímann.
Þetta er ekki í fyrsta sinn sem gripið er til blekkinga til að villa um fyrir óvinum Bandaríkjanna en það sem vekur athygli og hefur verið nokkuð gagnrýnt er að þrátt fyrir að ráðabruggið virðist benda til þess að gamla forsetavélin hafi verið mögulegt skotmark, flugu aðrir embættismenn og blaðamenn með henni til Bretlands. Blaðamennirnir og að minnsta kosti sumir embættismannanna voru ekki upplýstir um að forsetinn hefði verið fluttur frá borði af öryggisástæðum.
Trump staðfesti frásögn fjölmiðla af blekkingunum í gær. Spurður um það hvort þeir sem flugu um borð í gömlu forsetaflugvélinni hefðu ekki verið notaðir sem tálbeita fyrir hann, sagðist forsetinn telja að vélin sem hann flaug með hefði verið líklegra skotmark. Hann útskýrði ekki hvernig það mætti vera en greint hefur verið frá því að hún notaðist ekki við kallmerkið „AF1“ eða „Air Force One“, líkt og gert er þegar forsetinn er um borð. Blekkingarleikurinn var jú til þess gerður að menn teldu að Trump væri um borð í gömlu forsetaflugvélinni.
Nýju vélinni, sem Trump fékk að gjöf frá Katar, var flogið á undan til Bretlands. Efasemdir hafa verið uppi um öryggi vélarinnar, þrátt fyrir að gríðarlegum fjármunum hafi verið varið til að gera hana hæfa til flugs fyrir forsetann.