Erlent

Létu sprengjum rigna á rúss­neska flota­stöð við Svarta­haf

Kjartan Kjartansson skrifar
Úkraínskir hermenn á ferð um bæinn Druzhkivka í Donetsk á vígstöðvunum í Austur-Úkraínu. Tæplega fjögur og hálft ár eru liðin frá því að Rússar hófu allsherjarinnrás sína í landið.
Úkraínskir hermenn á ferð um bæinn Druzhkivka í Donetsk á vígstöðvunum í Austur-Úkraínu. Tæplega fjögur og hálft ár eru liðin frá því að Rússar hófu allsherjarinnrás sína í landið. AP/Iryna Rybakova

Tveir eru sagðir látnir og tólf særðir eftir árás Úkraínumanna á flotastöð Rússa við Svartahaf í nótt. Forseti Úkraínu segirr dróna og flugskeyti hafa hæft loftvarnarkerfi Rússa, bryggjur og aðra hafnarinnviði.

Hundruð úkraínskra dróna réðust á flotastöðina í Novorossiysk ásamt fleiri skotmörkum í nótt, að sögn Veniamin Kondratjev, héraðsstjóra í Krasnodar. Rússneska varnarmálaráðuneytið segir að fimm hundruð þeirra hafi verið skotnir niður.

Kondratjev heldur því fram að átta ára gamalt barn hafi látið lífið í Novorossiyak og annar maður sem særðist í Temrjuk. Tólf aðrir hefðu særst í árásinni. Brak úr drónum sem voru skotnir niður hefðu lent á verksmiðjum og íbúðarhúsum.

Volodýmýr Selenskí, forseti Úkraínu, segir árás næturinnar einstaka og lýsti flotastöðinni í Novorossiyak sem síðasta stóra vígi rússneska flotans við Svartahaf.

AP-fréttastofan segir að Rússar hafi fært stærsta hluta flota síns til Novorossiyak vegna linnulausra árása Úkraínumanna á flotastöðina í Sevastopol á Krímskaga við upphaf allsherjarinnrásar Rússa í nágrannaríkið fyrir fjórum og hálfu ári.

Úkraínsk stjórnvöld segja að tveir hafi látið lífið í dróna- og eldflaugaárásum Rússa á Kherson í suðurhluta landsins í nótt. Þá hafi verslunarmiðstöð í Saporidsjia skemmst í árásunum.

Úkraína Rússland Hernaður Innrás Rússa í Úkraínu

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið