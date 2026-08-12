Tveir eru sagðir látnir og tólf særðir eftir árás Úkraínumanna á flotastöð Rússa við Svartahaf í nótt. Forseti Úkraínu segirr dróna og flugskeyti hafa hæft loftvarnarkerfi Rússa, bryggjur og aðra hafnarinnviði.
Hundruð úkraínskra dróna réðust á flotastöðina í Novorossiysk ásamt fleiri skotmörkum í nótt, að sögn Veniamin Kondratjev, héraðsstjóra í Krasnodar. Rússneska varnarmálaráðuneytið segir að fimm hundruð þeirra hafi verið skotnir niður.
Kondratjev heldur því fram að átta ára gamalt barn hafi látið lífið í Novorossiyak og annar maður sem særðist í Temrjuk. Tólf aðrir hefðu særst í árásinni. Brak úr drónum sem voru skotnir niður hefðu lent á verksmiðjum og íbúðarhúsum.
Volodýmýr Selenskí, forseti Úkraínu, segir árás næturinnar einstaka og lýsti flotastöðinni í Novorossiyak sem síðasta stóra vígi rússneska flotans við Svartahaf.
AP-fréttastofan segir að Rússar hafi fært stærsta hluta flota síns til Novorossiyak vegna linnulausra árása Úkraínumanna á flotastöðina í Sevastopol á Krímskaga við upphaf allsherjarinnrásar Rússa í nágrannaríkið fyrir fjórum og hálfu ári.
Úkraínsk stjórnvöld segja að tveir hafi látið lífið í dróna- og eldflaugaárásum Rússa á Kherson í suðurhluta landsins í nótt. Þá hafi verslunarmiðstöð í Saporidsjia skemmst í árásunum.