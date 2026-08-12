Tveir hafa verið handteknir erlendis, hvor í sínu Evrópulandinu, í tengslum við rannsókn á manndrápi að Vallarbraut í Kópavogi um helgina. Þeir sæta gæsluvarðhaldi í viðkomandi löndum. Ellefu hafa verið handteknir hérlendis, tveir sæta gæsluvarðhaldi hérlendis og einum hefur verið sleppt úr haldi. Lögregla telur að eggvopni hafi verið beitt en ekkert slíkt hefur fundist við rannsókn málsins. Hinn látni var pólskur ríkisborgari.
Þetta segir E. Agnes Eide Kristínardóttir í samtali við fréttastofu.
Tilkynnt var um líkamsárás í heimahúsi í Kópavogi síðdegis á sunnudag, en maðurinn sem fyrir henni varð var fluttur á Landspítalann og lést þar síðdegis hinn sama dag.
„Í raun og veru kemur útkall um mann utandyra með áverka og lögreglan fer í það og í ljós kemur að þarna er maður með mikla áverka. Hann er fluttur á slysadeild og í kjölfarið fáum við málið til rannsóknar. Það er nú þegar búið að handtaka ellefu manns, sumir eru lausir, aðrir eru í gæsluvarðhaldi, sumir eru enn þá bara í fangageymslu. Tveir hafa verið handteknir erlendis. Við teljum að þarna hafi verið ráðist á þennan aðila innandyra í húsinu og til þess hafi verið notað eggvopn,“ segir E. Agnes.
Hún segir enn fremur að lögregla hafi ráðist í húslet víða og einni leitað í bifreiðum.
Hún segir að lögregla sé ekki komin svo langt áleiðis í rannsókn málsins til þess að geta tjáð sig um það hvort málið sé talið tengjast skipulagðri brotastarfsemi. Það sé meðal þess sem skoðað sé í viðamikilli rannsókn málsins, sem sé í raun á frumstigi.
Lögregla hafi þegar notið aðstoðar Europol og lögregluyfirvalda í tveimur Evrópulöndum, þar sem einn hafi verið handtekinn og úrskurðaður í gæsluvarðhald, í hvoru landi fyrir sig.
Lögreglan greindi frá því í tilkynningu á mánudag að íslenskur ríkisborgari annars vegar og erlendur ríkisborgari hins vegar hefðu í Héraðsdómi Reykjaness verið úrskurðaðir í gæsluvarðhald að kröfu Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu í þágu rannsóknar hennar á manndrápinu.
Þar sagði að annar mannanna hefði verið úrskurðaður í gæsluvarðhald til 21. ágúst, en hinn til 17. ágúst.
Í gær var þriðji maðurinn úrskurðaður í varðhald til 14. ágúst og verjandi hans sagði í samtali við fréttastofu að gæsluvarðhaldsúrskurðurinn yrði kærður. Sá er nú laus úr haldi, að sögn Elínar Agnesar, en hinir eru enn í haldi.
Í heildina hafi ellefu verið handteknir hérlendis og einhverjum þeirra hafi þegar verið sleppt en aðrir séu ýmist í gæsluvarðhaldi eða í fangageymslu.
Heimilt er að halda grunuðum manni í fangageymslu í sólarhring án gæsluvarðhaldsúrskurðar.
E. Agnes segir að lögregla hafi ekki tekið ákvörðun um það hvort farið verði fram á gæsluvarðhald yfir þeim sem nú eru í fangageymslu. Hún kveðst ekki geta tjáð sig um aldur, þjóðerni eða kyn þeirra.