Klukkan hvað þarf að vera kominn út til að missa ekki af almyrkvanum?

Almyrkvinn 12. ágúst 2026 gengur yfir vestasta og þéttbýlasta svæði landsins, yfir Vestfirði, Snæfellsnes, Höfuðborgarsvæðið og Reykjanesskaga. Hann nemur fyrst land á Íslandi við Straumnesvita á Hornströndum sautján mínútur í sex að kvöld til en þar stendur hann yfir í tæpa eina og hálfa mínútu. Myrkvinn stendur lengst yfir við Látrabjarg eða í tvær mínútur og þrettán sekúndur.
Þessi er sá sjöundi og síðasti í röð fróðleiksmola á Vísi sem hafa birst reglulega vikuna fram að því að almyrkvi fer yfir sólu á sjötta tímanum síðdegis tólfta ágúst, á morgun. Almyrkvi frá sólu hefur ekki sést á Íslandi í 72 ár en föstudaginn 20. mars 2015 varð deildarmyrkvi hérlendis.
Það er hægt að nálgast ítarlegar upplýsingar um myrkvann á vefsíðunni sólmyrkvi2026.is en þar er einnig hægt að skoða gagnvirt kort þar sem unnt er að sjá hvenær myrkvinn hefst, nær hámarki og honum lýkur. Þá er einnig mögulegt að fletta upp heimilisföngum og skoða hvenær myrkvinn skellur á þar.
„Í fyrsta sinn síðan 17. júní 1433 liggur almyrkvaslóðin yfir höfuðborgarsvæðið. Í Reykjavík hefst almyrkvinn kl 17:48:12 þegar sólin er í 24,5 gráðu hæð á vesturhimni,“ segir á vefnum.
Á höfuðborgarsvæðinu öllu velti lengd almyrkvans nokkuð á því hvar þú sért staddur/stödd/statt og að í miðborginni sé sólin almyrkvuð í eina mínútu. Við Gróttu njóta gestir almyrkvans 6 sekúndum lengur. Fjallað var um götulokanir hér en meðal annars verða lokanir á Seltjarnarnesi og aukið viðbragð víða.
Vestast í Kópavogi, Garðabæ og Hafnarfirði standi almyrkvinn í um það bil mínútu, eins og við Sky Lagoon, úti á Bessastöðum og Hvaleyri en á vefnum er fólk hvatt til að ganga úr skugga um að engar háreistar byggingar byrgi sér sýn.
Mikill fjöldi fólks verður samankominn á Snæfellsnesi en á Hellissandi, þar sem sólmyrkvahátíð verður haldin, nær skugginn svæðinu um klukkan 17:45 en þar stendur hann yfir í um tvær mínútur og sjö sekúndur.
Almyrkvinn sést frá öllum þéttbýlissvæðum nessins. Frá Grundarfirði er hægt að sjá myrkvann með Kirkjufell í forgrunni. Þaðan stendur myrkvinn yfir í eina mínútu og 50 sekúndur og er líklegt að staðurinn verði vinsæll. Í Stykkishólmi sést almyrkvi í eina mínútu og 23 sekúndur. Þaðan er ákaflega fallegt útsýni yfir fjöllin á Snæfellsnesi.
Gestir í Bláa Lóninu munu geta fylgst með almyrkvanum á meðan þeir slaka á í lóninuí rúma eina og hálfa mínútu en viðbúið er að fjöldi fólks leggi leið sína út á Reykjanesskaga til að berja almyrkvann augum.
Á þeim svæðum landsins sem eru ekki á almyrkvaslóð verður hægt að fylgjast með deildarmyrkva en hann verður minnstur frá Neskaupsstað á Austurlandi. Aðeins tvö þéttbýlissvæði eru á jaðri almyrkvaslóðarinnar, Hvanneyri og Mosfellsdalur. Á Hvanneyri sést almyrkvi í 1 til 5 sekúndur en það veltur á því hvar athugandi er.
Við höfum þegar snert á því hvers vegna venjuleg sólgleraugu duga ekki til þann 12. ágúst, hverju fólk má búast við ef það rætist úr veðurspá og það verður skýjað þegar almyrkvinn verður, hvernig myrkvinn þann 12. ágúst næstkomandi sé ólíkur þeim sem var árið 2015, hvernig myrkvarnir hafa dreifst í gegnum tíðina hérlendis, hvaða undur munu keppast um athyglina á himni þann 12. ágúst næstkomandi og hvort dýr þurfi að vera með sólmyrkvagleraugu þann 12. ágúst.