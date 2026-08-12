Maðurinn sem fannst látinn á skólalóð Austurbæjarskóla í gær var íslenskur. Dánarorsök liggja enn ekki fyrir en ekki er talið að andlátið hafi borið að með saknæmum hætti.
Laust fyrir klukkan 13 í gær barst Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu tilkynning um mann við Austurbæjarskóla í Reykjavík sem talið var að væri látinn. Þegar lögregla kom á vettvang reyndist svo vera. Líklega hafi verið um slys eða veikindi að ræða en dánarörsök eru til rannsóknar að sögn Unnars Más Ástþórssonar aðalvarðstjóra.
Hann segist ekki búa yfir upplýsingum um aldur viðkomandi en hann hafi verið íslenskur. Unnar segist ekki vilja tjá sig um hvers kyns viðkomandi væri.
Eftir því sem hann best viti hafi engin starfsemi verið á skólalóðinni þegar lögregla kom á vettvang.