Innlent

Við­búnaður vegna elds­voða í Grafar­vogi

Kjartan Kjartansson skrifar
Eldur kviknaði við þjónustuhúsnæði við Gylfaflöt í Grafarvogi í morgun.
Eldur kviknaði við þjónustuhúsnæði við Gylfaflöt í Grafarvogi í morgun. Vísir/Jón Þór

Bílar frá öllum stöðvum slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu sinna nú útkalli vegna elds í byggingu við Gylfaflöt í Grafarvogi. Eldurinn er sagður í loftstokki við hlið trésmíðaverkstæðis.

Samkvæmt upplýsingum slökkviliðsins er eldurinn staðbundinn í loftstokki í byggingu við hlið verkstæðisins.

Slökkviliðsmenn að störfum á vettvangi eldsvoðans við Gylfaflöt.Vísir/Jón Þór

Að sögn blaðamanns Vísis á vettvangi er enginn eldur sjáanlegur en einhver reykur. Hann virðist koma frá húsnæði þar sem trísmíðaverkstæðið Við og Við og glugga- og hurðaframleiðandinn Nordan eru til hús.

Fimm slökkviliðsbílar, þrír sjúkrabílar og tveir lögreglubílar voru þá á vettvangi.

Slökkvi- og sjúkralið á vettvangi í Gylfaflöt í Grafarvogi.Vísir/Ívar

Fréttin hefur verið uppfærð.

Slökkvilið Reykjavík

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