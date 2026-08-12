Bílar frá öllum stöðvum slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu sinna nú útkalli vegna elds í byggingu við Gylfaflöt í Grafarvogi. Eldurinn er sagður í loftstokki við hlið trésmíðaverkstæðis.
Samkvæmt upplýsingum slökkviliðsins er eldurinn staðbundinn í loftstokki í byggingu við hlið verkstæðisins.
Að sögn blaðamanns Vísis á vettvangi er enginn eldur sjáanlegur en einhver reykur. Hann virðist koma frá húsnæði þar sem trísmíðaverkstæðið Við og Við og glugga- og hurðaframleiðandinn Nordan eru til hús.
Fimm slökkviliðsbílar, þrír sjúkrabílar og tveir lögreglubílar voru þá á vettvangi.
Fréttin hefur verið uppfærð.