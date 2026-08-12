Í ljós kemur á morgun hvort að Nigel Farage, leiðtogi breska Umbótaflokksins, vinnur þingsæti sitt á ný í aukakosningnum. Jafnvel þótt Farage vinni sigur á hópi grínista og furðufugla þar eru vandræðum hans sem leiddu til þess að hann sagði af sér þingmennsku ekki á enda.
Farage sagði af sér sem þingmaður Clacton á suðausturströnd Englands í síðasta mánuði í kjölfar uppljóstrana um gjafir að andvirði milljóna punda sem hann þáði frá auðkýfingum. Hann gaf gjafirnar ekki upp til breska þingsins og hafði þingið hafi rannsókn á gjöfunum.
Um leið tilkynnti Farage að hann ætlaði að endurnýja umboð sitt frá kjósendum með því að bjóða sig fram í aukakosningum um þingsætið. Þær kosningar fara fram á morgun.
Farage á sigurinn næsta vísan enda ákváðu stóru flokkarnir þrír að sniðganga kosningarnar. Talsmaður Verkamannaflokksins sagði flokkinn ekki ætla að taka þátt í þeim „sirkusi“.
Sirkus er réttnefni því Farage etur kappi við á fjórða tug frambjóðenda í Clacton, Þeir eru samansafn furðufugla og minni spámanna. Langþekktastur þeirra er grínisti sem gengur um með ruslatunnu á höfðinu og skikkju og kallar sig Ruslatunnufés lávarð.
Bresk útvarpslög kveða svo á um að sjónvarpsstöðvar verða að þylja upp nöfn allra frambjóðendanna 34 þegar þeir segja frá aukakosningunum. Farage mun svo þurfa að standa í hópi allra frambjóðenda á sviði þegar úrslitin verða lesin upp við athöfn sem gæti helst minnt á Monty Python-atriði.
Evrópska blaðið Politico segir að jafnvel á meðan stuðningsmanna Farage í Clacton ríki gremja með að ákvörðun hans sem leiddi til aukakosninganna hafi gert bæinn að aðhlátursefni um allt Bretland og víðar.
Nái Farage kjöri á morgun er nær öruggt að breska þingið hefji aftur rannsókn á gjöfunum umdeildu sem hann þáði. Slík rannsókn gæti leitt til þess að hann verði sviptur þingmennsku.
Skoðanakannanir benda til þess að Farage fái um 73 prósent atkvæða í aukakosningunum á morgun en Ruslatunnufé lávarður um fimmtung. Spurður að því hvað gæti helst fengið íbúa Clacton til þess að kjósa hann hafði lávarðurinn svar á reiðum höndum.
„Ég er ekki Nigel Farage.“