Hvað á að gera við sólmyrkvagleraugun?

Margir spyrja sig eflaust hvað eigi að gera við gleraugun nú þegar almyrkvanum er lokið. Á að geyma þau? Henda þeim? Ef svo, hvernig á að flokka þau?
Ef fólk hyggst henda gleraugunum er til fyrirmyndar að henda þeim í pappírsruslið að sögn Gunnars Dofra Ólafssonar, sviðsstjóra þjónustu- og samskiptasviðs Sorpu. Filman í gleraugunum ætti að skiljast frá pappanum í endurvinnsluferli og fari þaðan í orkunýtingu.
Gallharðir flokkarar geti kroppað filmuna úr gleraugunum og sett í almenna ruslið en þá fer filman beint þaðan í orkunýtingu.
Sævar Helgi Bragason, Stjörnu- Sævar, segir hins vegar að allir ættu að geyma gleraugun sín til minningar um viðburðinn. Einnig sé hægt að nota þau í öllum þeim deildarmyrkvum sem verða hér á landinu á næstu árum.
„Mér finnst að allir eigi að geyma gleraugun sín, bara til minningar um þetta umstang allt saman og hversu fallegt þetta var. Þannig bara, varðveita gleraugun sín og nota þau í öllum deildarmyrkvum sem verða hér eftir og hægt er að sjá,“ segir Stjörnu-Sævar.
Sólmyrkvagleraugu með sérhæfðum sólsíum sem eru hundrað þúsund sinnum dekkri en gler hefðbundinna sólgleraugna. Fyrirtækið solmyrkvagleraugu.is seldu um 300 þúsund gleraugu í heildina, bæði af eigin vefsíðu og til fyrirtækja.
Það þarf ekki að vera heiðskírt, né þarf að vera með kíki til þess að virða sjónarspilið fyrir sér þegar Íslendingar og aðrir sem eru staddir á landinu fá færi á að upplifa einhverja allra fallegustu sýningu náttúrunnar, almyrkva á sólu. Aftur á móti er nauðsynlegt að útvega sér þartilgerð sólmyrkvagleraugu til að vernda augun gegn skaðlegum geislum sólarinnar á meðan deildarmyrkva stendur.