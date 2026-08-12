Högni Kjartan Þorkelsson er laus úr haldi lögreglunnar í Medellín í Kólumbíu. Hann hafði verið sakaður um að brjóta kynferðislega á sextán ára stúlku en var sleppt í síðasta mánuði, eftir að stúlkan breytti framburði sínum. Í samtali við Heimildina segist lögmaður Högna vonast til þess að málinu verði vísað frá.
Högni, sem er á fertugsaldri, var handtekinn þann 23. desember fyrir brot sem sagt var hafa átt sér stað þann 6. desember.
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Þá var hann sakaður um að hafa boðið stúlkunni peninga fyrir kynmök en brotið á henni og beitt hana kynferðisofbeldi. Stúlkan mun hafa leitað til lögreglu og sögðu fjölmiðlar ytra að hún hefði mögulega verið beitt annars konar líkamlegu ofbeldi.
Högni neitaði sök en var úrskurðaður í gæsluvarðhald. Þegar hann var handtekinn var hann með sautján ára stúlku og móður hennar.
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Í svari við fyrirspurn Heimildarinnar segir Sebastian Mazo, lögfræðingur Högna, að ný sönnunargögn hafi verið lögð fram sem véfengja og hrekja ákærurnar gegn honum. Í kjölfarið hafi honum verið sleppt og vonast hann til að málið verði fellt niður á næstunni.
Það gæti gerst eftir nokkra daga.
Í frétt Heimildarinnar segir að nýju gögnin snúi að því að stúlkan hafi breytt sögu sinni og sagt að þau hafi aðeins deilt um greiðslu fyrir kynlífsþjónustu. Vændi er löglegt í Kólumbíu og kynferðislegur lágmarksaldur fjórtán ár.