ICE-liðar fá rafmagnshanska

Starfsmenn heimavarnaráðuneytis Bandaríkjanna eiga á næstunni að byrja að bera hanska sem geta verið notaðir til að gefa fólki raflost. Ráðuneytið ætlar að verja tíu til tuttugu milljónum dala í hanska þessa fyrir útsendara Innflytjenda- og tollaeftirlits Bandaríkjanna (ICE) sem hafa verið harðlega gagnrýndir fyrir harðræði gegn fólki á undanförnum mánuðum.
Ætlanir þessar hafa vakið töluverða reiði meðal Demókrata vestanhafs, embættismanna og aðgerðasinna, sem segja að beiting þeirra sé bæði óþörf og grimmileg.
Hanskar þessir kallast G.L.O.V.E. Þeir líta út eins og venjulegir vettlingar en hægt er að nota þá til að gefa öðru fólki straum. Til þess þarf að kveikja á hönskunum og snerta bera húð þess sem á að fá raflostið en þeir eru ætlaðir til notkunar gegn fólki sem er að streitast á móti löggæslumönnum.
AP fréttaveitan segir þá notaða nokkuð víða um Bandaríkin en að mestu í fangelsum. Umfang kaupanna bendir til þess að flestir, ef ekki allir ICE-liðar eigi að fá hanska.
Hér að neðan má sjá kynningarmyndband um hanskana en það er framleitt af fyrirtæki sem kallast Compliant Technologies LLC.
Heimavarnaráðuneytið (DHS) heldur utan um aragrúa alríkisstofnana en auk ICE er það hvað helst Landamæraeftirlit Bandaríkjanna (CBP) sem hefur komið að aðgerðunum í Minnesota. Í daglegu tali hafa útsendarar allra þessara stofnana gjarnan verið kallaðir ICE-liðar.
Sjá einnig: Verja fúlgum fjár í að hafa upp á þeim sem gagnrýna ICE á netinu
Í fyrsta fjárlagafrumvarpi Donalds Trump á þessu kjörtímabili fékk heimavarnaráðið gífurlega stóra fjárveitingu eða um 75 milljarða dala. Það samsvaraði á sínum tíma rúmum níu billjónum króna (tólf núll). Þar af fóru þrjátíu milljarðar dala til ICE.
Með því vildu Trump-liðar auðvelda stofnunum ráðuneytisins að finna fólk sem dvelur í Bandaríkjunum ólöglega og vísa því úr landi.
Hluti þessara peninga var notaður í að fjölga starfsmönnum ICE og annarra stofnana verulega.
ICE-liðar hafa verið verulega umdeildir á undanförnum mánuðum en ríkisstjórn Donalds Trump hefur sent þá víða um land til að hafa hendur í hári fólki sem talið er dvelja ólöglega í Bandaríkjunum. Komið hefur til umfangsmikilla mótmæla í tengslum við störf þeirra og hafa þeir einnig skotið bandaríska ríkisborgara til bana.
Þá hafa forsvarsmenn heimavarnaráðuneytisins og dómsmálaráðuneytisins verið harðlega gagnrýndir fyrir það hvernig haldið hefur verið á spöðunum í kringum valdbeitngu ICE-liða og tilfella þar sem þeir hafa beitt skotvopnum sínum.
Starfsmenn ICE eiga á næstunni að fá búkmyndavélar en efni úr þeim verður ekki birt, nema forstjóri ICE telji tilefni til þess.
Sjá einnig: Forstjórinn ræður hvort upptökur úr búkmyndavélum verði birtar
Rafmagnshanskarnir eiga ekki að vera hættulegir. Hins vegar standa nú yfir málaferli þar sem því hefur verið haldið fram að 43 ára gamall maður hafi dáið vegna þeirra árið 2024. Sá fékk raflost með hönskunum 27 sinnum og þrettán sinnum með rafmagnsbyssu í fangelsi í Kentucky.
Rannsókn leiddi í ljós að í tveimur tilfellum fékk hann raflost í 45 sekúndur annars vegar og 99 sekúndur hins vegar. Það er mun meira en fimmtán sekúndna hámarki sem framleiðendur hanskanna vísa til.
Framleiðendurnir vara einnig við því að ekki eiga að beita hönskunum gegn eldra fólki, börnum, þunguðum konum og fötluðum. Það eru hópar sem ICE-liðar mæta reglulega, samkvæmt AP.