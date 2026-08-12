Líkt og alþjóð veit mun almyrkvi á sólu verða á vestanverðu landinu í dag. Hægt verður að fylgjast með beinni útsendingu frá þessum atburði í spilaranum hér fyrir neðan.
Útsending mun hefjast klukkan 16:30, en búist er við því að almyrkvinn fari að sjást um 17:45. En fyrir það verður deildarmyrkvi hafinn.
Kristján Már Unnarsson fréttamaður verður í beinni frá Seltjarnarnesi. Og þá verður Berhildur Erla Bernharðsdóttir fréttamaður í beinni frá Snæfellsnesi.
Hægt er að fylgjast með beinu útsendingunni hér að neðan.