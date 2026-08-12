Innlent

Bein út­sending: Al­myrkvi á sólu

Jón Þór Stefánsson skrifar
Myndin er úr safni.
Myndin er úr safni. EPA

Líkt og alþjóð veit mun almyrkvi á sólu verða á vestanverðu landinu í dag. Hægt verður að fylgjast með beinni útsendingu frá þessum atburði í spilaranum hér fyrir neðan.

Útsending mun hefjast klukkan 16:30, en búist er við því að almyrkvinn fari að sjást um 17:45. En fyrir það verður deildarmyrkvi hafinn.

Kristján Már Unnarsson fréttamaður verður í beinni frá Seltjarnarnesi. Og þá verður Berhildur Erla Bernharðsdóttir fréttamaður í beinni frá Snæfellsnesi.

Hægt er að fylgjast með beinu útsendingunni hér að neðan.

Almyrkvi 12. ágúst 2026

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