Líkur á stöku skúrum fyrir austan

Veðurstofa Íslands segir að í dag verði skýjað á vesturhelmingi landsins og dálítil væta af og til.
Hins vegar verður bjart með köflum austanlands, en líkur á stöku skúrum síðdegis.
Búast má við suðvestan átt, fimm til þrettán metrum á sekúndu, í dag og verður hvassast norðanlands. Það verður hlýjast austanlands líkt og síðustu daga þar sem hitinn gæti farið upp í 22 stig.
Veðurstofan spáir álíka veðri næstu daga.
Á föstudag:Vestlæg átt 3-10 m/s. Léttskýjað á austurhelmingi landsins. Skýjað vestanlands framan af degi, en bjart að mestu þar eftir hádegi. Hiti 12 til 23 stig, svalast við vesturströndina.Á laugardag:Suðvestlæg eða breytileg átt 3-10. Lítilsháttar væta vestanlands og sums staðar norðantil, en þurrt annars staðar. Hiti 11 til 23 stig, hlýjast á Austfjörðum og Suðausturlandi.Á sunnudag og mánudag:Suðvestlæg átt 5-13. Skýjað og dálítil væta af og til á vesturhelmingi landsins. Hiti 11 til 16 stig. Yfirleitt þurrt og bjart á austanverðu landinu með hita 17 til 23 stig.Á þriðjudag:Vestlæg átt, skýjað og víða dálítil rigning eða súld, en bjart að mestu suðaustanlands. Hiti 10 til 22 stig, hlýjast suðaustantil.Á miðvikudag:Útlit fyrir suðlæga átt með rigningu, en þurrt að kalla fyrir austan. Hiti 10 til 18 stig.