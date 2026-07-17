Veður

Bjart austan­til en skýjað og svalt við vestur­ströndina

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Líkt og síðustu daga verður áfram hlýjast austantil á landinu.
Líkt og síðustu daga verður áfram hlýjast austantil á landinu. Vísir/Vilhelm

Í dag verður bjart að mestu á Austurlandi en skýjað og súld fram yfir hádegi vestanlands. Búast má við allt að 23 stigum, hlýjast austantil en heldur svalara verður við vesturströndina. 

Í hugleiðingum veðurfræðings á Veðurstofu Íslands segir að hæðin suður af landinu haldi sínu striki næstu daga og því sé áfram gert ráð fyrir vestlægum áttum. 

Skýjað verði á vestanverðu landinu og sums staðar dálítil rigning eða þokusúld. „Eftir hádegi kemur aðeins þurrara loft að landi og léttir víða til vestanlands. Þykknar aftur upp á Vesturlandi seint í kvöld.“

Spákort fyrir klukkan 14 í dag.Veðurstofa Íslands

„Á morgun verður suðvestlæg átt 5-13 m/s, hvassast norðvestantil. Skýjað og dálítil rigning af og til vestantil, en annars bjart að mestu. Hiti breytist lítið,“ segir í hugleiðingum veðurfræðings. 

Veðurhorfur á landinu næstu daga: 

Á sunnudag:

Vestlæg átt, 5-10 m/s á vesturhelmingi landsins, dálítil rigning eða þokusúld með köflum og hiti 10 til 15 stig. Hægari vindar og bjart að mestu austantil með hita 16 til 23 stig.

Á mánudag:

Vestan og suðvestan 8-13 m/s og súld eða rigning með köflum, en þurrt á Austfjörðum og Suðausturlandi. Hiti 12 til 22 stig, hlýjast austast á landinu.

Á þriðjudag:

Hæg suðvestlæg eða breytileg átt. Skýjað og lítilsháttar væta framan af degi, en síðan úrkomulítið. Hiti víða 12 til 20 stig.

Á miðvikudag:

Suðvestanátt með súld eða rigningu og hita 10 til 15 stig, en þurrt um landið norðaustanvert til kvölds með hita að 20 stigum.

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