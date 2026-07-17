Bjart austantil en skýjað og svalt við vesturströndina Áróra L Davíðsdóttir skrifar 17. júlí 2026 08:45 Líkt og síðustu daga verður áfram hlýjast austantil á landinu. Vísir/Vilhelm Í dag verður bjart að mestu á Austurlandi en skýjað og súld fram yfir hádegi vestanlands. Búast má við allt að 23 stigum, hlýjast austantil en heldur svalara verður við vesturströndina. Í hugleiðingum veðurfræðings á Veðurstofu Íslands segir að hæðin suður af landinu haldi sínu striki næstu daga og því sé áfram gert ráð fyrir vestlægum áttum. Skýjað verði á vestanverðu landinu og sums staðar dálítil rigning eða þokusúld. „Eftir hádegi kemur aðeins þurrara loft að landi og léttir víða til vestanlands. Þykknar aftur upp á Vesturlandi seint í kvöld.“ Spákort fyrir klukkan 14 í dag.Veðurstofa Íslands „Á morgun verður suðvestlæg átt 5-13 m/s, hvassast norðvestantil. Skýjað og dálítil rigning af og til vestantil, en annars bjart að mestu. Hiti breytist lítið,“ segir í hugleiðingum veðurfræðings. Veðurhorfur á landinu næstu daga: Á sunnudag:Vestlæg átt, 5-10 m/s á vesturhelmingi landsins, dálítil rigning eða þokusúld með köflum og hiti 10 til 15 stig. Hægari vindar og bjart að mestu austantil með hita 16 til 23 stig.Á mánudag:Vestan og suðvestan 8-13 m/s og súld eða rigning með köflum, en þurrt á Austfjörðum og Suðausturlandi. Hiti 12 til 22 stig, hlýjast austast á landinu.Á þriðjudag:Hæg suðvestlæg eða breytileg átt. Skýjað og lítilsháttar væta framan af degi, en síðan úrkomulítið. Hiti víða 12 til 20 stig.Á miðvikudag:Suðvestanátt með súld eða rigningu og hita 10 til 15 stig, en þurrt um landið norðaustanvert til kvölds með hita að 20 stigum. Veður Mest lesið Minnstu munaði að harður árekstur yrði: „Hefði ég ekki bremsað væri hann dáinn“ Innlent Maður á áttræðisaldri dæmdur í þriggja ára fangelsi fyrir nauðgun Innlent Krefjast tæps milljarðs af félagi Bergþórs Innlent Atli sagður milliliðurinn í Straumsvíkurmálinu Innlent Halldór Árni Sveinsson er látinn Innlent Trump sáir efasemdafræjum í aðdraganda þingkosninga Erlent „Imprað á því að við séum ekki baðhús og verðum aldrei baðhús“ Innlent Mótmælt í Kænugarði vegna uppsagnar varnarmálaráðherrans Erlent Fastagestur lumaði á áttatíu ára gömlum grip Innlent Notaði dulnefni og sveik út vörur fyrir tugi milljóna Innlent Fleiri fréttir Bjart austantil en skýjað og svalt við vesturströndina Líkur á stöku skúrum fyrir austan Viðvaranir vegna hvassviðris Rigning og hvasst öðrum megin en sól og bjart hinum megin Vegfarendur hvattir til að fylgjast með viðvörunum Verður íslenska hitametið slegið á morgun? Ekki að vænta mikilla breytinga í veðri Mest 27 gráður en Reykvíkingar þurfa að bíða Væta vestantil en hlýjast fyrir austan Gular viðvaranir og allt að tuttugu og sjö stig Gular veðurviðvaranir í kortunum Bjart og allt að tuttugu og fimm stig á Austurlandi Eiga von á allt að 35 metrum á sekundu í hviðum Dregur úr vætu síðdegis og hiti að átján stigum Hitatölurnar hækka fyrir austan Varhugaverðar hviður á Suðurlandi Víða allhvass vindur og úrkomubakki nálgast Spá sautján stiga hita á höfuðborgarsvæðinu Allt að sautján stiga hiti Bjart og hlýtt sunnan heiða Siggi stormur spáir góðu veðri um allt land Hlýjast fyrir austan Kaldi eða strekkingur á suðvestan- og vestanverðu landinu Væta með stífri norðaustanátt Stíf norðanátt með rigningu víða um land Allvíða skúrir og lægð nálgast Víða rigning en hiti að átján stigum Úrkoma í flestum landshlutum í dag Úrkoma víða og hiti að sextán stigum Víða skúraleiðingar og hiti að fimmtán stigum Sjá meira