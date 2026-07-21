Vólódímír Selenskí, forseti Úkraínu, hefur á undanförnum dögum fundað með mörgum af helstu herforingjum úkraínska hersins. Forsetinn er sagður leita að arftaka Oleksanders Sirskí, formanns herforingjaráðs Úkraínu. Mikil mótmæli hafa átt sér stað í Úkraínu eftir að Selenskí lét varnarmálaráðherrann Mykhailo Fedóróv taka pokann sinn í síðustu viku.
Fregnir hafa borist af því að Sirskí og Fedóróv hafi ekki getað starfað saman og hafi jafnvel báðir beðið Selenskí um að reka hinn.
Selenskí rak Fedóróv en sá þykir tiltölulega vinsæll meðal almennings í Úkraínu. Það þykir Sirskí ekki.
Sirskí hélt utan um varnir Kænugarðs í upphafi innrásar Rússa í febrúar 2022 og hlaut mikið lof fyrir á sínum tíma. Síðan þá hefur hann verið sakaður um gamaldags hugsanahátt hvað varðar hernað og „sovéskar“ aðferðir. Meðal annars hefur hann verið sakaður um of mikil afskipti af undirmönnum sínum og þykir reyna að stýra hverju smáatriði sjálfur.
Eftir að hann var rekinn ræddi Fedóróv við blaðamenn og gagnrýndi Sirskí fyrir að standa í vegi nútímavæðingar úkraínska hersins og nauðsynlegum umbótum. Fedóróv hefur spilað stóra rullu í umfangsmeiri notkun Úkraínumanna á drónum til árása á birgðalínur Rússa og skotmörk í Rússlandi.
Sjá einnig: Mótmælt í Kænugarði vegna uppsagnar varnarmálaráðherrans
Sirskí sagði í gær að ummæli Fedóróvs hefðu komið sér á óvart. Hann sagðist ekki í stríði við varnarmálaráðuneytið, heldur væri hann í stríði við Rússa.
Kíríló Búdanóv, starfsmannastjóri Selenskís, kallaði í gær eftir ró og sagði að tekið hefði verið eftir mótmælunum. Rödd almennings hefði heyrst og verið væri að bregðast við þeim. Úkraína yrði sterkari að ástandinu yfirstöðnu.
Í gær fundaði Selenskí með fimm herforingjum og einum ofursta en allir eru taldir koma til greina sem næsti formaður herforingjaráðsins. Hann hafði áður fundað með fleirum sem koma til greina og hefur hann fundað oftar en einu sinni með nokkrum þeirra.
Blaðamaður Financial Times í Úkraínu segir sjö herforingja koma til greina sem arftaka Sirskís, taki Selenskí þá ákvörðun að skipta æðsta herforingja Úkraínu út.
Í færslu sem hann skrifaði á samfélagsmiðla í gær sagðist Selenskí hafa kallað saman sérstakan fund herforingjaráðs Úkraínu, varnarmálaráðuneytisins, fjármálaráðuneytisins og annarra eftir að hann hafði rætt við helstu stjórnendur hersins. Hann sagði umræðurnar á fundinum í gær hafa verið hreinskilnar og að hann myndi halda áfram að meta aðstæður og hvaða breytingar þyrfti að gera.
Selenskí sagðist þakklátur fyrir umræðurnar og að Úkraínumenn yrðu að vera vel undirbúnir fyrir komandi haust og meðfylgjandi erfiðleika.
Today, following several days of discussions with the commanders of our corps carrying out the most critical combat missions, I convened a special meeting of the Staff. For the first time, there was direct, first-hand dialogue between our leading weapons and equipment… pic.twitter.com/kV2ZlunRT9— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 20, 2026
Today, following several days of discussions with the commanders of our corps carrying out the most critical combat missions, I convened a special meeting of the Staff. For the first time, there was direct, first-hand dialogue between our leading weapons and equipment… pic.twitter.com/kV2ZlunRT9
Financial Times sagði frá því í gær að Selenskí hefði boðið Fedóróv nýja stöðu í ríkisstjórn sinni um helgina. Sú staða átti að vera innan þjóðaröryggis- og varnarráðs Úkraínu og átti hann að hafa beinan aðgang að Selenskí og halda utan um umbætur, tækninýjungar og framleiðslu langdrægra vopna hjá herafla Úkraínu, svo eitthvað sé nefnt.
Þessu boði, sem forsetinn setti fram á sex klukkustunda fundi með Fedóróv um helgina, hafnaði hann. Selenskí er sagður hafa rætt við Fedóróv á hverjum degi síðan hann rak hann á fimmtudaginn og gert honum nokkur tilboð, sem Fedóróv hefur öllum hafnað.
Fedóróv vill eingöngu aftur í varnarmálaráðuneytið og telur að hann hafi möguleika á því.
Bakhjarlar Úkraínumanna í Evrópu eru sagðir hafa þrýst á Selenskí að leysa vandamálið eins fljótt og auðið er.