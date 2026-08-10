Þrír voru handteknir af lögreglunni á Suðurlandi grunaðir um vasaþjófnað á Þingvöllum. Þar með bætist í hóp grunaðra vasaþjófa.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á Suðurlandi. Þar segir að allir þrír hafi verið handteknir á Þingvöllum og þeir færðir á lögreglustöð til skýrslutöku. Unnið sé að brottvísun þeirra.
Í lok júlí voru sex handteknir grunaðir um vasaþjófnað og farið fram á brottvísun yfir þeim. Þar voru óeinkennisklæddir lögreglumenn að verki. Undanfarnar vikur hafa lögreglumenn heimsótt vinsæla ferðamannastaði í því skyni að hafa hendur í hári vasaþjófa.
„Þetta er sem við erum búin að vera að vinna í síðustu vikur og mánuði,“ segir Þorsteinn M. Kristinsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, í samtali við fréttastofu. Hann getur ekki fullyrt að óeinkennisklæddir lögreglumenn hafi handtekið ferðamennina á Þingvöllum.
Lögreglan telur vasaþjófnaðinn vera hluta af skipulagðri glæpastarfsemi. Í langflestum tilfellum sé farið fram á brottvísun.
„Þetta er þrælskipulagt,“ segir Þorsteinn.