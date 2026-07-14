Uppgjör: Stjarnan-Þór/KA 3-2: Stjörnukonur aftur á sigurbraut Theodóra Guðný Vilhjálmsdóttir skrifar 14. júlí 2026 19:55 Stjörnukonur fagna einu af þremur mörkum sínum í sigrinum í kvöld. Vísir/Pawel Stjarnan lagði Þór/KA, 3-2, þegar liðin mættust á Samsungvellinum í Bestu deild kvenna í kvöld. Heimakonur voru sterkari aðilinn framan af, komust snemma yfir og eftir að Þór/KA hafði jafnað fyrir leikhlé svöruðu Garðbæingar með tveimur mörkum í síðari hálfleik. Gestirnir minnkuðu muninn úr vítaspyrnu undir lok leiks og hleyptu spennu í lokamínúturnar en nær komust þær ekki. Með sigrinum er Stjarnan áfram í þriðja sæti deildarinnar með 21 stig, jafnmörg og Breiðablik sem á þó leik til góða. Þór/KA situr áfram í níunda sæti með níu stig. Vísir/Pawel Stjarnan byrjaði leikinn af miklum krafti og setti gestina undir gríðarlega pressu frá fyrstu mínútu. Pressan skilaði árangri strax á sjöttu mínútu þegar heimakonur komust yfir. Alessandra Dorothy Augur átti þá misheppnaða sendingu út frá marki og Stjarnan vann boltann á hættulegum stað. Úlfa Dís Kreye Úlfarsdóttir reyndi sendingu inn á teiginn sem fór af varnarmanni Þórs/KA og beint fyrir fætur Fanneyjar Lísu Jóhannesdóttur sem kláraði færið af öryggi. Eftir markið róaðist leikurinn nokkuð. Þór/KA vann sig smám saman inn í leikinn og fór að skapa sér fleiri færi. Jöfnunarmarkið kom á 36. mínútu. Löng sending úr vörn Þórs/KA rataði inn fyrir varnarlínu Stjörnunnar þar sem Bríet Jóhannsdóttir slapp í gegn. Þóra María Hjaltadóttir náði að elta hana uppi og reyndi að hreinsa boltann frá, en hann fór af Þóru Maríu, aftur í Bríeti og þaðan í netið. Þetta var nokkuð óheppilegt mark fyrir heimakonur en staðan var jöfn, 1-1, í hálfleik. Vísir/Pawel Stjarnan mætti af miklum krafti til síðari hálfleiks og tók fljótlega aftur forystuna. Á 57. mínútu átti varamaðurinn Hulda Hrund Arnarsdóttir glæsilega fyrirgjöf inn á teig þar sem Snædís María Jörundsdóttir reis hæst og skallaði boltann af miklu öryggi í netið. Aðeins átta mínútum síðar tvöfaldaði Stjarnan forskot sitt. Telma Steindórsdóttir átti frábæra langa sendingu úr vörninni sem fann Huldu Hrund Arnarsdóttur. Hulda Hrund slapp ein í gegn og afgreiddi boltann af miklu öryggi í vinstra hornið og kom heimakonum í 3-1. Þór/KA reyndi að svara og sótti meira eftir því sem leið á leikinn. Á 88. mínútu var vítaspyrna dæmd eftir að Jakobína Hjörvarsdóttir braut á Erin Flurey innan vítateigs. Erin tók vítaspyrnuna sjálf og skoraði af öryggi með föstu skoti í vinstra hornið. Gestirnir reyndu að nýta sér meðbyrinn á lokamínútunum og sækja jöfnunarmarkið, en Stjarnan stóð pressuna af sér og lokatölur 3-2 fyrir Stjörnunni. Garðbæingar halda þar með áfram að setja pressu á toppliðin og eru nú jafnir Breiðabliki að stigum, þótt Breiðablik eigi leik til góða. Fyrir Þór/KA var tapið vonbrigði eftir tvö góð úrslit í röð, en liðið situr áfram í níunda sæti deildarinnar. Snædís María Jörundsdóttir skoraði með glæsilegum skalla.Vísir/Pawel Atvik leiksins Atvik leiksins var annað mark Stjörnunnar sem Snædís María Jörundsdóttir skoraði með glæsilegu skallamarki. Þór/KA hafði náð að koma sér aftur inn í leikinn með jöfnunarmarki undir lok fyrri hálfleiks, en mark Snædísar kom Stjörnunni aftur yfir og sneri leiknum á ný heimakonum í vil. Stjörnur og skúrkar Í liði Stjörnunnar stóð varamaðurinn Hulda Hrund Arnarsdóttir upp úr. Hún breytti leiknum eftir að hún kom inn á í hálfleik, lagði upp annað mark Stjörnunnar með frábærri fyrirgjöf á Snædísi Maríu Jörundsdóttur og skoraði síðan sjálf þriðja mark heimakvenna. Í liði Þórs/KA var Erin Flurey atkvæðamest. Hún vann vítaspyrnu undir lok leiks og skoraði sjálf úr henni. Dómarinn Atli Björn E. Levy og hans teymi áttu góðan leik. Þeir héldu góðri stjórn á leiknum, leyfðu honum að flæða vel og engin stór vafaatriði komu upp. Stemning og umgjörð Það var skýjað í Garðabænum og ekki mikill hiti en það var ágæt mæting á Samsungvöllinn og áhorfendur létu vel í sér heyra allan leikinn. Stjarnan - Þór / KA Besta Deild Kvenna Sumar 2026 Óskar Smári Haraldsson, þjálfari Stjörnunnar,Vísir/Pawel Óskar Smári: „Sluppum með skrekkinn” Óskar Smári Haraldsson, þjálfari Stjörnunnar, var ánægður með sigurinn á Þór/KA í Bestu deild kvenna en sagði jafnframt að liðið ætti enn mikið inni þrátt fyrir að hafa sótt stigin þrjú. Stjarnan vann leikinn 3-2 eftir að hafa verið sterkari aðilinn stóran hluta hans, en Þór/KA hleypti spennu í lokamínúturnar með marki úr vítaspyrnu. „Þetta var náttúrlega bara kaflaskiptur leikur. Við vorum mjög góðar fyrstu tuttugu mínúturnar og þar hefðum við átt að vera komnar með tvö eða þrjú mörk. Svo kom tíu mínútna kafli þar sem þær voru miklu betri en við og jöfnuðu verðskuldað miðað við hvernig leikurinn var að spilast,“ sagði Óskar Smári eftir leik. Þjálfarinn var sérstaklega ánægður með hvernig lið hans brást við eftir jöfnunarmark Þórs/KA. „Ég er ánægðastur með að eftir að þær skora fyrsta markið þá tökum við okkur aftur á, förum upp á tærnar og seinni hálfleikurinn var að stærstum hluta góður.“ Hann sagði þó að Stjarnan þyrfti að sýna meiri stöðugleika ef liðið ætlaði sér að halda áfram að berjast í efri hluta deildarinnar. „Góðu kaflarnir voru mjög góðir, en slæmu kaflarnir þurfa að vera miklu betri. Þegar við dettum í svona fókusleysi þurfum við að bregðast betur við. Við sluppum í raun með skrekkinn undir lokin.“ Þrátt fyrir að Stjarnan hefði verið tveimur mörkum yfir undir lok leiks viðurkenndi Óskar að honum hefði ekki liðið vel eftir að Þór/KA minnkaði muninn úr vítaspyrnu. „Ég var mjög stressaður. Svona mark gefur alltaf von og maður veit aldrei hvað gerist á lokamínútunum. Sem betur fer tókst okkur að klára leikinn, því það hefði verið agalegt að fá jöfnunarmark undir lokin.“ Aðalsteinn Jóhann Friðriksson, þjálfari Þórs/KAVísir/Pawel Aðalsteinn: „Vorum ekki í þeim takti sem við höfum verið í“ Aðalsteinn Jóhann Friðriksson, þjálfari Þórs/KA, var svekktur eftir 3-2 tap gegn Stjörnunni í Bestu deild kvenna. Hann sagði slæma byrjun hafa reynst liðinu dýrkeypta, þrátt fyrir að Þór/KA hefði verið nálægt því að jafna metin undir lok leiks. „Það er alltaf sárt að tapa og við erum svekktar í dag að hafa tapað þessum leik,“ sagði Aðalsteinn eftir leik. Þór/KA lenti snemma undir en náði að jafna metin í lok fyrri hálfleiks. Heimakonur svöruðu hins vegar með tveimur mörkum í síðari hálfleik áður en Þór/KA minnkaði muninn úr vítaspyrnu og skapaði spennu á lokakaflanum. „Við lentum undir og það var verðskuldað því við byrjuðum leikinn mjög illa. En við unnum okkur inn í leikinn og fórum með stöðuna, 1-1, inn í hálfleik. Seinni hálfleikurinn byrjaði svo ekki nógu vel hjá okkur og við vorum ekki alveg í þeim takti sem við höfum verið í.“ Þrátt fyrir að hafa verið tveimur mörkum undir gafst Þór/KA ekki upp og var nálægt því að næla sér í stig. „Það var mikil orka í okkur undir lokin. Við náðum að minnka muninn í 3-2 og ég held að við höfum meira að segja fengið skallafæri til að stela stigi.“ Stjarnan hóf leikinn af miklum krafti og pressaði gestina hátt uppi á vellinum. Aðalsteinn sagði það þó ekki hafa komið sér á óvart. „Nei, alls ekki. Við áttum von á því að þær myndu pressa okkur í þessum leikstöðum. Það var ekki vandamálið. Við vorum einfaldlega of lengi úr startholunum í dag og það kostaði okkur, sérstaklega í byrjun leiks.“ Varnarleikur Þórs/KA hafði fengið mikið hrós undanfarna leiki en Aðalsteinn var ekki sáttur við frammistöðuna að þessu sinni. „Hann var ekki nógu góður. Við fórum aðeins frá því sem við höfum verið að gera vel. Hver ástæðan er nákvæmlega veit ég ekki, en nú þurfum við að nýta dagana fram að næsta leik til að þjappa okkur saman aftur, finna það sem við höfum verið að gera vel varnarlega og mæta tvíefldari til leiks.“ Besta deild kvenna Stjarnan Þór Akureyri KA