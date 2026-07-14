Sakar lækni landsliðsins um loddaraskap Ágúst Orri Arnarson skrifar 14. júlí 2026 12:31 Abderahmane Fediore hlúði meðal annars að meiðslum Edouard Mendy á HM. Stephen Nadler/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images Senegal datt úr leik í sextán liða úrslitum HM, þjálfari liðsins var rekinn og nú hefur forseti senegalska knattspyrnusambandsins sakað lækni landsliðsins um að hafa logið um hæfni sína. „Læknir landsliðsins hefur í raun enga sérmenntun í meðhöndlun íþróttafólks. Dr. Fediore er menntaður kvensjúkdómalæknir, ég komst bara að því nýlega,“ sagði forseti senegalska knattspyrnusambandsins, Abdoulaye Fall, um lækni landsliðsins síðustu tíu ár, Abderahmane Fediore. 🎥 « Le médecin chef des lions est un gynécologue de formation les joueurs n’étaient pas convaincu » Abdoulaye Fall pic.twitter.com/IDqHqLgpK8— Momar Assane (@Noo_IDcard) July 13, 2026 „Miðað við það sem ég hef heyrt frá leikmönnum þá treysta þeir honum ekki lengur. Við þurftum að finna aðra sérfræðinga svo leikmenn fyndu fyrir öryggi. Heilsan skiptir öllu máli,“ bætti forseti knattspyrnusambandsins við. Samtök íþróttalækna í Senegal hafa þvertekið fyrir yfirlýsingar Abdoulaye Fall. Samkvæmt samtökunum er Abderahmane Fediore sérmenntaður í íþróttalækningum og íþróttalíffræði. Eftir brottrekstur þjálfarans Pape Thiaw, sem var rekinn eftir að Senegal missti niður tveggja marka forystu og tapaði 3-2 gegn Belgíu í sextán liða úrslitum HM, hefur Patrick Vieira verið orðaður við lausa starfið. Leit að nýjum liðslækni stendur einnig yfir. HM 2026 í fótbolta Senegal Mest lesið Haaland stakk af og fagnaði ekki með fólkinu Fótbolti Hafþór Júlíus gefst ekki upp þrátt fyrir vonbrigðin Sport „Verið að þreyta okkur þangað til við gefumst upp“ Körfubolti Hló að Haaland: Kom út úr vélinni með uppstoppaðan þvottabjörn Fótbolti „Skil ekki hvernig menn geta flaggað á eða séð eitthvað sem gerist ekki“ Íslenski boltinn „Þetta er svo hörmulegur dómur, án gríns“ Íslenski boltinn Aukinn viðbúnaður vegna sögu Englands og Argentínu Fótbolti „Það er hluti af töfrunum við að vera stjóri Liverpool“ Enski boltinn Spila að eigin ósk í sömu litum og í leiknum fræga með „hendi guðs“ Fótbolti Bróðir Yamals slær í gegn á HM Fótbolti Fleiri fréttir Sakar lækni landsliðsins um loddaraskap Mbappé klár í slaginn en Spánverjar líklegri til sigurs Bróðir Yamals slær í gegn á HM Sjáðu dramatíkina í endurkomusigri Blika Aukinn viðbúnaður vegna sögu Englands og Argentínu „Þetta er svo hörmulegur dómur, án gríns“ Rice búinn að hrista af sér magakveisuna og getur byrjað gegn Argentínu „Það er hluti af töfrunum við að vera stjóri Liverpool“ Spila að eigin ósk í sömu litum og í leiknum fræga með „hendi guðs“ „Skil ekki hvernig menn geta flaggað á eða séð eitthvað sem gerist ekki“ Fylkismenn keyrðu yfir Vestra í upphafi leiks Frábært að koma úr meiðslum og skora sitt fyrsta mark Valur bætir við sig fyrrum markadrottningu úr Lengjudeildinni Uppgjörið: Breiðablik-Keflavík 2-1 | Kristinn tryggði Blikum sigurinn Lögreglan hefur hafið rannsókn á andláti HM-leikmannsins Haaland stakk af og fagnaði ekki með fólkinu Tekinn við króatíska landsliðinu á ný Xabi Alonso vill halda Fernandez hjá Chelsea Hilmir fljótur að finna skotskóna í Tékklandi Häcken selur Fanneyju Ingu til Vålerenga Nýr stjóri Liverpool segist þurfa fleiri leikmenn Hló að Haaland: Kom út úr vélinni með uppstoppaðan þvottabjörn Lést aðeins nokkrum vikum eftir að hann var rekinn úr hópi HM-dómara Breyttu nafninu á flugvél norska liðsins í „Ro Ro Ro Ro Airlines“ United kaupir Andrey Santos frá Chelsea Þórdís fer frá Þrótti til Breiðabliks Myndavélin hreyfðist ekki og því engin snerting Langar að taka pásu frá landsliðinu Freyr sáttur eftir draumabyrjun: „Finn fyrir gleði og létti“ Villa að stela Manzambi af Newcastle Sjá meira