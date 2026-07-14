Fótbolti

Sakar lækni lands­liðsins um loddaraskap

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Abderahmane Fediore hlúði meðal annars að meiðslum Edouard Mendy á HM.
Abderahmane Fediore hlúði meðal annars að meiðslum Edouard Mendy á HM. Stephen Nadler/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images

Senegal datt úr leik í sextán liða úrslitum HM, þjálfari liðsins var rekinn og nú hefur forseti senegalska knattspyrnusambandsins sakað lækni landsliðsins um að hafa logið um hæfni sína.

„Læknir landsliðsins hefur í raun enga sérmenntun í meðhöndlun íþróttafólks. Dr. Fediore er menntaður kvensjúkdómalæknir, ég komst bara að því nýlega,“ sagði forseti senegalska knattspyrnusambandsins, Abdoulaye Fall, um lækni landsliðsins síðustu tíu ár, Abderahmane Fediore.

„Miðað við það sem ég hef heyrt frá leikmönnum þá treysta þeir honum ekki lengur. Við þurftum að finna aðra sérfræðinga svo leikmenn fyndu fyrir öryggi. Heilsan skiptir öllu máli,“ bætti forseti knattspyrnusambandsins við.

Samtök íþróttalækna í Senegal hafa þvertekið fyrir yfirlýsingar Abdoulaye Fall. Samkvæmt samtökunum er Abderahmane Fediore sérmenntaður í íþróttalækningum og íþróttalíffræði.

Eftir brottrekstur þjálfarans Pape Thiaw, sem var rekinn eftir að Senegal missti niður tveggja marka forystu og tapaði 3-2 gegn Belgíu í sextán liða úrslitum HM, hefur Patrick Vieira verið orðaður við lausa starfið. Leit að nýjum liðslækni stendur einnig yfir.

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