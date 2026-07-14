Sérfræðingar Stúkunnar telja að Keflvíkingar hafi verið hlunnfarnir af dómurum leiksins gegn Blikum í Bestu deild karla í gær. Mark var dæmt af Keflavík í fyrri hálfleik.
Á 33. mínútu leiksins á Eikarvellinum í Kópavogi í gær tók Mohamed Alghoul aukaspyrnu á vallarhelmingi Breiðabliks og sendi boltann inn á vítateiginn.
Þar var Marin Mudrazija og stýrði boltanum í netið og hélt að hann hefði komið Keflavík í 0-2. En aðstoðardómarinn lyfti flaggi sínu til marks um rangstöðu. Að mati Alberts Ingasonar og Sigurbjörns Hreiðarssonar hefði markið átt að standa.
„Þetta er svo hörmulegur dómur, án gríns,“ sagði Albert í Stúkunni í gærkvöldi.
„Hvað er hann að dæma? Á líkum?“ spurði Sigurbjörn forviða og Albert bætti við að línuvörðurinn sem dæmdi markið af hefði eflaust ekki áttað sig á því hver það var sem skoraði.
„Hann er eins langt fyrir innan og hægt er. Ef þetta er einhver dómur er þetta áfellisdómur,“ sagði Albert.
„Þetta er eins mikið bull og það verður. Þetta er pjúra mark,“ bætti Sigurbjörn við.
Keflavík var 0-1 yfir í hálfleik þökk sé marki Alpah Conteh á 24. mínútu. Leikmenn Breiðabliks sóttu í sig veðrið í seinni hálfleik og Jónatan Guðni Arnarsson jafnaði á 57. mínútu. Þegar ein mínúta var eftir skoraði Kristinn Jónsson svo sigurmark Blika, 2-1.
Haraldur Freyr Guðmundsson, þjálfari Keflavíkur, kvaðst mjög ósáttur við dómgæsluna í samtali við íþróttadeild eftir leikinn í gær.
„Við erum ofan á í löngum hluta leiksins og skorum löglegt mark í 2-0 þar sem er dæmd rangstaða á einhvern ótrúlegan hátt. Ég skil ekki hvernig menn geta flaggað á eða séð eitthvað sem gerist ekki. Þetta er bara magnað,“ sagði Haraldur í leikslok.
Keflavík er í 6. sæti Bestu deildarinnar með sextán stig eftir fjórtán leiki.
Innslagið úr Stúkunni má sjá í spilaranum hér fyrir ofan.