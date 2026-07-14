Spánverjar í úrslitaleikinn eftir sannfærandi sigur á Frökkum 14. júlí 2026 20:58 Mikel Oyarzabal kom spænska liðinu í 1-0 með marki úr vítaspyrnu í fyrri hálfleiknum. Getty/Hector Vivas Spánverjar eru komnir í úrslitaleik heimsmeistaramótsins í fótbolta í annað skiptið í sögunni eftir 2-0 sigur á Frökkum í undanúrslitaleik í Dallas í kvöld. Sextán árum eftir að þeir unnu sinn fyrsta og eina heimsmeistaratitil gæti annar verið á leiðinni. Í þriðja skiptið á síðustu þremur árum slá því Spánverjar Frakka út á stórmóti. Fyrst var það Evrópukeppnin sumarið 2024, svo Þjóðadeildin í fyrrasumar og í kvöld komu Spánverjar í veg fyrir að Frakkar kæmust í þriðja úrslitaleik heimsmeistaramótsins í röð. Frakkar höfðu unnið alla sex leiki sína í keppninni og voru sigurstranglegasta liðið á mótinu en í kvöld mættu þeir hreinlega duglegra, snjallara og skynsamara liði. Spánverjar voru með öll völd á vellinum, héldu boltanum betur og lokuðu vel á nær allar líklegar sóknir Frakka. Spánverjar byrjuðu mótið vissulega rólega og hafa ekki verið nærri því eins sannfærandi og Frakkar í keppninni en í kvöld settu þeir tóninn í upphafi leiks og sáu til þess að stórskotalið Frakka fór aldrei af stað úr startblokkunum. Mikel Oyarzabal kom Spáni í 1-0 á 22. mínútu með marki úr vítaspyrnu sem Lamine Yamal fiskaði á bakvörðinn Lucas Digne. Digne hugði ekki að sér og sparkaði niður Lamine. Vítið hjá Oyarzabal var mjög öruggt. Spánverjar voru verðskuldað 1-0 yfir í hálfleik og bakvörðurinn Pedro Porro kom þeim síðan í 2-0 eftir þríhyrningaspil við Dani Olmo. Frakkar sofnuðu aftur á verðinum. Lamine Yamal hélt síðan að hann hefði komið Spáni í 3-0 skömmu síðar en var réttilega dæmdur rangstæður þótt að afgreiðslan hafi verið fyrsta flokks. Frakkar reyndu að koma sér inn í leikinn en lítið gekk upp hjá þeim á móti baráttuglöðum Spánverjum. Pirraðir Frakkar voru búnir að missa trúna og spænska liðið stýrði öruggum sigri í höfn. HM 2026 í fótbolta