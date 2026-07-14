KSÍ ætlar að innleiða gervigreind í starfsemi sambandsins og er markmið hennar að bæta starfsemina og ætti að nýtast einnig fyrir önnur knattspyrnufélög. Þetta er gert til að nýta tækifæri sem gefast við nýja tækni en gervigreindin á ekki að koma í staðinn fyrir starfsfólk.
Knattspyrnusamband Íslands gaf út færslu sem er jafnframt skrifuð af gervigreindarforriti um innleiðingu gervigreindar í starfsemi félagsins. Þar er markmiðið að spara tíma en samkvæmt KSÍ er tími stærsta áskorun í knattspyrnustarfsemi.
Markmið stefnu gervigreindar KSÍ er að hjálpa til við handavinnu og önnur tímafrek verk ásamt því að styðja við upplýsingavinnslu. Einnig er tekið fram að notkun gervigreindar á að vera örugg og á ekki að brjóta á persónuvernd og öryggisstefnu sambandsins.
Sambandið leggur áherslu á að gervigreindin komi ekki í stað starfsfólks heldur er hún einungis tól til að hjálpa við tímafrek verkefni. Mikilvægt verður að taka fram þegar gervigreindin er notuð og á hvaða hátt.
Óheimilt verður að setja viðkvæm gögn sem gætu brotið á persónuvernd eða eru trúnaðargögn í gervigreindarkerfi og bera starfsmenn ábyrgð á öllu sem kemur frá gervigreindinni.