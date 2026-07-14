Íslenski boltinn

Fimm HK-ingar á skotskónum í stór­sigri

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
HK-ingar eru að spila vel þessa dagana og hafa náð í tólf stig af fimmtán mögulegum í síðustu fjórum leikjum.
HK-ingar eru að spila vel þessa dagana og hafa náð í tólf stig af fimmtán mögulegum í síðustu fjórum leikjum. Vísir/Diego

HK vann 5-1 sigur á ÍR í fjórtándu umferð Lengjudeildar karla í fótbolta í Kórnum í kvöld.

Karl Ágúst Karlsson, Atli Hrafn Andrason og Dominik Radic komu HK í 3-0 á sex mínútna kafla í fyrri hálfleik og staðan var 4-0 í hálfleik eftir mark frá Þorsteini Aroni Antonssyni.

Tumi Þorvarsson kom HK í 5-0 eftir klukkutíma leik en Stefán Þór Pálsson minnkaði muninn undir lok leiks.

HK er í þriðja sæti deildarinnar með 25 stig, þremur stigum frá toppsætinu en hefur spilað leik meira en topplið Aftureldingar. HK-ingar hafa unnið þrjá af síðustu fjórum leikjum sínum.

ÍR er í 9. sæti með 12 stig en þetta var fimmti deildarleikur liðsins í röð án sigurs.

Lengjudeild karla HK ÍR

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