Íslandsmeistarar Víkings eru komnir áfram í aðra umferð undankeppni Meistaradeildarinnar í fótbolta eftir að hafa slegið út ungversku meistarana í FGyör í Ungverjalandi í kvöld.
Víkingsliðið gerði 2-2 jafntefli í leiknum í kvöld en fer áfram á því að hafa unnið fyrri leikinn 1-0 í Víkinni.
Daníel Hafsteinsson skoraði bæði mörk Víkinga í leiknum, kom þeim í 1-0 og jafnaði svo metin í 2-2.
Víkingar mæta ísraelska félaginu Hapoel Be'er Sheva í næstu umferð.
Hér fyrir neðan má sjá Víkinga fagna þessum frábæra árangri. Fyrst má sjá þá við lokaflautið, þá strax eftir leikinn og loks inni í klefa.
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