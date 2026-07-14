Fótbolti

Sjáðu Víkinga fagna loka­flautinu og sæti í næstu um­ferð

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkinga, fagnar árangrinum í Györ í kvöld.
Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkinga, fagnar árangrinum í Györ í kvöld. @vikingurfc

Íslandsmeistarar Víkings eru komnir áfram í aðra umferð undankeppni Meistaradeildarinnar í fótbolta eftir að hafa slegið út ungversku meistarana í FGyör í Ungverjalandi í kvöld.

Víkingsliðið gerði 2-2 jafntefli í leiknum í kvöld en fer áfram á því að hafa unnið fyrri leikinn 1-0 í Víkinni.

Daníel Hafsteinsson skoraði bæði mörk Víkinga í leiknum, kom þeim í 1-0 og jafnaði svo metin í 2-2.

Víkingar mæta ísraelska félaginu Hapoel Be'er Sheva í næstu umferð.

Hér fyrir neðan má sjá Víkinga fagna þessum frábæra árangri. Fyrst má sjá þá við lokaflautið, þá strax eftir leikinn og loks inni í klefa.

Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Víkingur Reykjavík

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