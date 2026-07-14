Sjáðu dramatíkina í endurkomusigri Blika Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 14. júlí 2026 10:32 Kristinn Jónsson var hetja Breiðabliks gegn Keflavík í gær. vísir/diego Fjórtándu umferð Bestu deildar karla í fótbolta lauk í gær með leik Breiðabliks og Keflavíkur. Blikar voru undir í hálfleik en sneru dæminu sér í vil í seinni hálfleik og unnu 2-1 sigur. Einn reyndasti leikmaður liðsins skoraði sigurmark þess á elleftu stundu. Ekkert mark var skorað í fyrri leik Breiðabliks og Keflavíkur en það er eini markalausi leikur tímabilsins í Bestu deild karla. Þeir tæplega sex hundruð áhorfendur sem mættu á Eikarvöllinn í Kópavogi í gær sáu þrjú mörk. Klippa: Breiðablik - Keflavík 2-1 Alpha Conteh kom gestunum frá Keflavík yfir á 25. mínútu þegar hann sneri boltanum í fjærhornið. Keflvíkingar leiddu í hálfleik, 0-1. Jónatan Guðni Arnarsson jafnaði fyrir Breiðablik á 57. mínútu með sínu fyrsta marki í efstu deild. Skömmu síðar komu þeir Kristinn Jónsson og Dagur Örn Fjeldsted inn á sem varamenn. Og þeir bjuggu sigurmark Blika til undir lokin. Þegar mínúta var til leiksloka sendi Dagur fyrir frá hægri á fjærstöng þar sem Kristinn mætti og kom boltanum í netið. Lokatölur 2-1, Breiðabliki í vil. Blikar eru áfram í 4. sæti deildarinnar, nú með 25 stig. Keflvíkingar verma 6. sætið með sextán stig. Mörkin úr leiknum í gær má sjá í spilaranum hér fyrir ofan. Besta deild karla Breiðablik Keflavík ÍF Tengdar fréttir „Þetta er svo hörmulegur dómur, án gríns“ Sérfræðingar Stúkunnar telja að Keflvíkingar hafi verið hlunnfarnir af dómurum leiksins gegn Blikum í Bestu deild karla í gær. Mark var dæmt af Keflavík í fyrri hálfleik. 14. júlí 2026 07:59 „Skil ekki hvernig menn geta flaggað á eða séð eitthvað sem gerist ekki“ Haraldur Freyr Guðmundsson, þjálfari Keflavíkur, var ósáttur við stórar dómaraákvarðanir sem féllu liði hans í óhag eftir 2-1 tap fyrir Breiðabliki í 14. umferð Bestu deildar karla í fótbolta á Eikarvellinum í Kópavogi í kvöld. 13. júlí 2026 22:15 Frábært að koma úr meiðslum og skora sitt fyrsta mark Jónatan Guðni Arnarsson, 19 ára kantmaður Breiðabliks, var hæstánægður eftir 2-1 sigur á Keflavík í Bestu deildinni á Eikarvellinum í Kópavogi í kvöld. Í leiknum skoraði hann sitt fyrsta mark fyrir Breiðablik og um leið fyrsta mark í efstu deild. 13. júlí 2026 22:06 Uppgjörið: Breiðablik-Keflavík 2-1 | Kristinn tryggði Blikum sigurinn Hinn 35 ára gamli Kristinn Jónsson kom inn á sem varamaður og skoraði sigurmark Blika í 2-1 sigri á Keflavík á Kópavogsvellinum í lokaleik fjórtándu umferðar Bestu deildar karla í fótbolta í kvöld. 13. júlí 2026 21:05 Mest lesið Haaland stakk af og fagnaði ekki með fólkinu Fótbolti Hafþór Júlíus gefst ekki upp þrátt fyrir vonbrigðin Sport „Verið að þreyta okkur þangað til við gefumst upp“ Körfubolti Hló að Haaland: Kom út úr vélinni með uppstoppaðan þvottabjörn Fótbolti „Skil ekki hvernig menn geta flaggað á eða séð eitthvað sem gerist ekki“ Íslenski boltinn „Þetta er svo hörmulegur dómur, án gríns“ Íslenski boltinn „Það er hluti af töfrunum við að vera stjóri Liverpool“ Enski boltinn Spila að eigin ósk í sömu litum og í leiknum fræga með „hendi guðs“ Fótbolti Lögreglan hefur hafið rannsókn á andláti HM-leikmannsins Fótbolti Aukinn viðbúnaður vegna sögu Englands og Argentínu Fótbolti Fleiri fréttir Sjáðu dramatíkina í endurkomusigri Blika „Þetta er svo hörmulegur dómur, án gríns“ „Skil ekki hvernig menn geta flaggað á eða séð eitthvað sem gerist ekki“ Fylkismenn keyrðu yfir Vestra í upphafi leiks Frábært að koma úr meiðslum og skora sitt fyrsta mark Valur bætir við sig fyrrum markadrottningu úr Lengjudeildinni Uppgjörið: Breiðablik-Keflavík 2-1 | Kristinn tryggði Blikum sigurinn Þórdís fer frá Þrótti til Breiðabliks Völdu besta og efnilegasta leikmanninn ásamt úrvalsliði deildarinnar Sjáðu markasúpuna úr Bestu deildinni í gær Dagskráin í dag: Umferðin klárast og allt gert upp í Stúkunni „Leikurinn sýnir að við erum að þróast í rétta átt“ „Þessi sigur sýnir hvað hópurinn er þéttur“ Lárus Orri: „Erum í bullandi fallbaráttu“ Uppgjörið: FH - Valur 2-0 | Gils gerði gæfumuninn í langþráðum sigri FH-liðsins Magnaður Sveinn Margeir: „Við eigum fullt inni“ Uppgjörið: KA - ÍA 3-2 | Víti í blálokin og loksins vann KA leik „Er að fara vinna þennan gullskó og ég er að fara slá markametið“ Uppgjörið: KR - ÍBV 5-2 | Eyjamenn sáu ekki til sólar í rokinu vestur í bæ Uppgjörið: Fram - Þór 6-1 | Framarar settu upp sýningu „Ástæðan fyrir því að það er talað um að hún sýni ekki nóg“ Óðinn óstöðvandi í stórsigri Tindastóll mætti ekki til leiks Tíu ÍR-ingar héldu Þrótturum frá toppsætinu Uppgjörið: Valur - Stjarnan 1-1 - Valskonur enduðu sigurgöngu Stjörnunnar Sjáðu ótrúlega fimmu Ídu Marínar og Fram vinna meistarana Tímabilinu lokið hjá Elíasi sem sótti að markametinu Árni Vilhjálms í Stjörnuna Uppgjör: Þór/KA - Grindavík/Njarðvík 1-0. Margrét með sigurmarkið í upphafi leiks Botnlið Fram vann óvæntan sigur á toppliði Blika Sjá meira