Íslenski boltinn

Sjáðu dramatíkina í endurkomusigri Blika

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Kristinn Jónsson var hetja Breiðabliks gegn Keflavík í gær.
Kristinn Jónsson var hetja Breiðabliks gegn Keflavík í gær. vísir/diego

Fjórtándu umferð Bestu deildar karla í fótbolta lauk í gær með leik Breiðabliks og Keflavíkur. Blikar voru undir í hálfleik en sneru dæminu sér í vil í seinni hálfleik og unnu 2-1 sigur. Einn reyndasti leikmaður liðsins skoraði sigurmark þess á elleftu stundu.

Ekkert mark var skorað í fyrri leik Breiðabliks og Keflavíkur en það er eini markalausi leikur tímabilsins í Bestu deild karla.

Þeir tæplega sex hundruð áhorfendur sem mættu á Eikarvöllinn í Kópavogi í gær sáu þrjú mörk.

Klippa: Breiðablik - Keflavík 2-1

Alpha Conteh kom gestunum frá Keflavík yfir á 25. mínútu þegar hann sneri boltanum í fjærhornið. Keflvíkingar leiddu í hálfleik, 0-1.

Jónatan Guðni Arnarsson jafnaði fyrir Breiðablik á 57. mínútu með sínu fyrsta marki í efstu deild.

Skömmu síðar komu þeir Kristinn Jónsson og Dagur Örn Fjeldsted inn á sem varamenn. Og þeir bjuggu sigurmark Blika til undir lokin.

Þegar mínúta var til leiksloka sendi Dagur fyrir frá hægri á fjærstöng þar sem Kristinn mætti og kom boltanum í netið. Lokatölur 2-1, Breiðabliki í vil.

Blikar eru áfram í 4. sæti deildarinnar, nú með 25 stig. Keflvíkingar verma 6. sætið með sextán stig.

Mörkin úr leiknum í gær má sjá í spilaranum hér fyrir ofan.

Besta deild karla Breiðablik Keflavík ÍF

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