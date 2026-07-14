Spænski kantmaðurinn Lamine Yamal hefur lýst undanúrslitaleiknum á HM gegn Frakklandi í kvöld sem „mikilvægasta leiknum“ á ferli sínum.
Yamal, sem hélt upp á nítján ára afmælið sitt á mánudaginn og er Evrópumeistari frá 2024, hlakkar til stórleiksins.
„Þetta er án efa mikilvægasti leikurinn minn og ég er ekki hræddur. Við erum öll mjög spennt, sérstaklega ég. Ég er viss um að þetta verður sérstakur dagur,“ sagði stjarna Barcelona og spænska landsliðsins.
„Ég myndi vilja gefa sjálfum mér sigur [yfir Frakklandi] í afmælisgjöf og komast til New York [til að spila úrslitaleik HM],“ sagði Yamal.
Frakkar eru taldir sigurstranglegri til að vinna titilinn eftir að hafa sýnt fáa veikleika á leið sinni í þriðja undanúrslitaleik sinn í röð á HM.
Franska liðið hefur unnið alla sex leiki sína, skorað 16 mörk og aðeins fengið á sig tvö.
„Að sjálfsögðu er ég ekki hræddur við Frakkland. Við erum Evrópumeistarar og við óttumst ekkert lið,“ sagði Yamal.
„Við búum yfir miklum hæfileikum. Ég held að sóknarstyrkur þeirra þurfi ekki að vera slæmur fyrir okkur. Hann gæti jafnvel verið góður. Þetta verður örugglega mjög jafn leikur,“ sagði Yamal.
Yamal spilaði allar 90 mínúturnar í sigrunum gegn Portúgal og Belgíu eftir að hafa nýlega náð fullu leikformi eftir meiðsli. Hann hefur skorað eitt mark í sex leikjum á mótinu.
„Þið [fréttamenn] segið að ég sé ekki upp á mitt besta, svo þið ættuð ekki að búast við neinu frá mér. En ég er fullviss um að hlutirnir muni ganga vel. Ég hef ekki áhyggjur af mörkunum, en það er alltaf sérstakt að skora í svona leikjum. Ég tek áskoruninni – þess vegna er ég hér,“ sagði Yamal.
Aðspurður hvort hann fyndi fyrir pressu til að standa sig sagði Yamal: „Ég finn ekki fyrir pressu. Ég spila eins og ég kann; ég gef bara allt sem ég á fyrir liðið, eftir bestu getu. Þegar maður gefur allt sitt finnur maður ekki fyrir neinni pressu,“ sagði Yamal.