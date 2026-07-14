Uppgjör og viðtöl: Þróttur-Fram 0-1 | Unnu aftur og komust af botninum Runólfur Trausti Þórhallsson skrifar 14. júlí 2026 21:08 Taylor Hamlett skorað sigurmark Fram í kvöld. Vísir/Diego Framkonur halda áfram að skapa usla í Bestu deildinni og í kvöld sóttu þær þrjú stig til Þróttara í Laugardalinn.Eftir að hafa unnið Breiðablik 3-2 í síðustu umferð fylgdu Framarar því eftir með 1-0 sigri á Þrótturum í kvöld. Þessir tveir sigrar hafa komið liðinu upp úr botnsætinu. Taylor Hamlett skoraði tvö mörk á móti Blikum og sigurmarkið í kvöld. Með sama áframhaldi munu Framkonur halda áfram að klífa töfluna.Þróttarakonur eru aftur á móti að gefa mikið eftir en þetta var þriðja tap liðsins í röð. Það var fínasta veður í Laugardalnum þegar Þróttur R. tók á móti Fram í Bestu deild kvenna í fótbolta. Fyrir nokkrum árum var um að ræða slag nágranna en nú er öldin önnur. Það sást á leik liðanna að Þróttur fékk á sig sjö mörk í síðustu umferð og Fram ætlaði sér ekki að taka mikla sénsa með stigið sem það hafði í pokanum þegar leikur hófst. Leikurinn var þar af leiðandi frekar bragðdaufur framan af í fyrri hálfleik þó að bæði lið hafi átt sína kafla. Það var hins vegar lítið sem ekkert um opin marktækifæri. Alexia Marin Czerwien fékk langbesta færi fyrri hálfleiks þegar 37 mínútur voru á klukkunni. Björg Gunnlaugsdóttir átti þá frábæran sprett upp hægri vænginn áður en hún lagði boltann út. Alexia Marin gat vart verið betur staðsett þegar hún negldi að marki en boltinn var of nálægt Ashley Brown í markinu sem tókst að blaka boltanum yfir markið. Annars var lítið að frétta og staðan því eðlilega markalaus þegar flautað var til loka fyrri hálfleiks. Það tók síðari hálfleik rétt rúmar þrjár mínútur að verða skemmtilegri en þann fyrri. Brookelynn Paige Entz átti þá sendingu inn á teig þar sem Taylor Marie Hamlett sneri Jelenu Tinnu Kujundzic af sér og negldi boltanum niðri í hornið fjær. Staðan var orðin 0-1 og gestirnir nokkuð óvænt komnir yfir. Í kjölfarið voru gestirnir sterkari aðilinn og voru ekki langt frá því að bæta við öðru marki sínu og bjargaði heimaliðið meðal annars á línu. Þróttarar virtust hins vegar slegnir eftir markið og fundu engan veginn taktinn. Segja má að það hafi verið saga síðari hálfleiks. Þróttur var mikið með boltann en skapaði sér ekki neitt. Raunar hefðu þær getað spilað til morguns án þess að skora. Lokatölur í Laugardalnum 0-1 og annar sigur Fram í röð staðreynd. Sigur Fram þýðir að þær eru nú með 10 stig og senda þar með Þór/KA í botnsætið. Þróttur er áfram með 13 stig í 5. sætinu. Atvik leiksins Mark Fram í upphafi síðari hálfleiks eftir bragðdaufan fyrri hálfleik. Í kjölfarið tók Fram öll völd á vellinum um stutta stund. Stjörnur og skúrkar Stjarna dagsins er Taylor Marie Hamlett fyrir að koma Fram yfir í dag. Allur sóknarleikur Þróttar fær svo að vera skúrkur dagsins en þetta var ekki upp á marga fiska, verð ég að segja. Dómarinn Ekkert út á menn í svörtu að setja í dag. Fínn leikur hjá þeim eins og alltaf. Stemning og umgjörð Það hefur verið betur mætt í Laugardalinn. Mögulega er það árstíminn enda margur Íslendingurinn að njóta veðurblíðunnar úti á landi. Það var þó ákveðinn hluti stúkunnar sem hefði mátt eyða meira púðri í að hvetja eigið lið frekar en að tuða yfir dómaranum eða mótherjanum. Anton Ingi Rúnarsson, þjálfari FramVísir/Guðmundur Þórlaugarson „Sigurbrautin er góð og við ætlum að vera á henni áfram“ „Bara jafnvel og eftir síðasta leik. Alltaf gaman að vinna og stelpurnar virkilega góðar,“ sagði Anton Ingi Rúnarsson, þjálfari Fram, eftir leik. „Seinni hálfleikurinn, mér fannst við svolítið værukærar í fyrri hálfleik, langt frá mönnum og því sem við töluðum um fyrir leikinn. Við skerptum á þessu í hálfleik og fengum mark strax úr því sem við töluðum um. Það skóp sigurinn.“ Fram hefur unnið tvo leiki í röð. Hvað veldur? „Við höfum haldið okkur við sömu leikaðferð og leikstíl. Mómentin hafa verið að detta með okkur núna en í fyrri umferðinni vorum við að klúðra mómentunum okkar. Núna er liðið að smella, sigurbrautin er góð og við ætlum að vera á henni áfram.“ Vísir/Diego „Eins hátt og við viljum“ „Hún er bara mjög góð. Mér fannst við koma með meiri baráttu inn í seinni hálfleik. Við vorum svolítið undir í fyrri hálfleik, ekki með orkustigið á réttum stað. Síðan ákváðum við að laga það og þá náðum við inn marki,“ sagði Una Rós Unnarsdóttir, miðjumaður Fram, eftir leik. „Ræddum hvernig við ættum að loka miðjunni, fannst þær aðeins opna okkur úti á köntunum. Þær fengu margar sendingar þar í gegn en við náðum að lagfæra það, breyttum til og það virkaði.“ „Finnst ekkert hafa breyst. Finnst við hafa skilað inn góðri frammistöðu í síðustu leikjum en stigin hafa ekki verið að detta. Höfum verið að fá á okkur mörk í stað þess að við höfum verið að skora. Nú eru mörkin hins vegar að detta inn.“ „Eins hátt og við viljum,“ sagði Una Rós að endingu aðspurð hversu hátt Fram gæti farið í töflunni. Besta deild kvenna Þróttur Reykjavík Fram