Bandaríkjamenn gerðu árásir á skotmörk í Íran í nótt, þriðju nóttina í röð. Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði að árásirnar yrðu harðar og að Bandaríkjastjórn myndi í kjölfarið koma aftur á hafnarbanni gegn Írönum á Persaflóa.
Forsetinn sagði einnig að Hormússund yrði áfram opið „með eða án Íran“ en boðaði gjaldtöku af hálfu Bandaríkjanna til að standa straum af kostnaði við að halda sundinu opnu. Tollurinn verður 20 prósent.
Um er að ræða algjöran viðsnúning af hálfu Bandaríkjastjórnar, sem hefur hingað til sagt að umferð um sundið ætti að vera gjaldfrjáls og fordæmt samningaviðræður milli Íran og Óman um sameiginlega gjaldtöku.
Gera má ráð fyrir að yfirlýsing forsetans muni valda nokkru fjaðrafoki en vert er að hafa í huga að engar upplýsingar liggja fyrir um það hvernig Bandaríkjastjórn hyggst tryggja umferð um sundið, viðhafa eftirlit eða haga gjaldtökunni.
Íranir hafa brugðist við fregnunum en utanríkisráðherrann Abbas Araqchi sagði að stjórnvöld í Tehran myndu ávallt „vernda“ sundið, eins og það er orðað, og þá sagði herinn að afskipti Bandaríkjamanna yrðu ekki liðin.
Yfirvöld í Sameinuðu arabísku furstadæmunum greindu frá því að íranskar eldflaugar hefðu hæft tvö olíuflutningskip á leið um sundið. Einn lést og átta særðust.
Olíuverð hefur tekið kipp og ekki verið hærra í fjórar vikur. Verðið á Brent-hráolíu stendur í tæpum 85 dollurum.