Andoni Iraola, nýr stjóri Liverpool, hélt í gær sinn fyrsta blaðamannafund eftir að hann settist í stólinn á Anfield. Hann ræddi um hvernig hann vill að liðið hans spili, ræddi þá miklu pressu sem verður á honum og að hann ætli að gera hlutina öðruvísi en forveri hans.
„Ég vil gefa þeim lið sem þau geta verið stolt af. Fótbolti, sérstaklega í Liverpool, snýst um að tengjast fólkinu,“ sagði Andoni Iraola, stjóri Liverpool.
„Ég hef verið hinum megin á Anfield, maður finnur fyrir leikvanginum. Ég myndi elska að upplifa þetta í hverjum leik sem við spilum. Það þarf að koma frá okkur á vellinum. Við verðum að vera lið sem leggur hart að sér, er ákaft og árásargjarnt. Þannig geta allir samsamað sig og fundið sig vel í því að styðja þetta lið,“ sagði Iraola.
Hann segist gera sér vel grein fyrir því að þetta sé risastór klúbbur
„Ég vil trúa því, ég skil það. Þangað til ég geng í gegnum ákveðna reynslu mun ég ekki vita það að fullu. Ég er hér til að upplifa þessar aðstæður, ég er tilbúinn í það. Ég skil að þetta er gríðarleg reynsla. Allt sem ég segi verður skoðað gaumgæfilega og maður verður að vera meðvitaður um mistök,“ sagði Iraola.
„Ég myndi ekki vilja vera of varkár, ég ætla ekki að lifa í einhverri kúlu. Ég vil haga mér nokkuð eðlilega. Ég vil fara út í borgina og upplifa hana. Það er hluti af töfrunum við að vera stjóri Liverpool,“ sagði Iraola.
“I would like to give them a team that they can feel proud of.” ✊💬 pic.twitter.com/Q7ZT6at9JI— Liverpool FC (@LFC) July 13, 2026
“I would like to give them a team that they can feel proud of.” ✊💬 pic.twitter.com/Q7ZT6at9JI
Iraola ætlar líka að gera hlutina öðruvísi
„Ég ræddi við leikmenn, ég ræddi við starfsfólkið um það sem virkar vel, það sem við getum gert öðruvísi. Ég myndi ekki segja betur, ég myndi segja öðruvísi,“ sagði Iraola.
„Ég hef þann kost að leikmennirnir vita líklega nú þegar hvaða kröfur við munum gera varðandi leikstíl. En við munum hafa tíma til að kynnast. Það er eitt að þekkja leikmann en líka mikilvægt að spyrja hann í hvaða stöðum honum líður vel, hvar hann sér sjálfan sig – því ég er að spyrja þá þessara spurninga,“ sagði Iraola.
„Eftir að ég sé það þá mun ég gera nokkrar prófanir á undirbúningstímabilinu, ég mun finna hlutina og taka ákvarðanir út frá því,“ sagði Iraola en hvað með kröfurnar á leikmann hans hjá Liverpool?
„Þeir verða að vera meðvitaðir um grundvallarreglur okkar. Eftir það munum við hafa margar spurningar um hvernig á að takast á við djúpa varnarmúra. Ég vil frekar takast á við djúpa varnarmúra þar sem við munum líklega hafa stjórn á leikjunum, við munum fá á okkur færri færi og eyða miklum tíma á vallarhelmingi andstæðinganna,“ sagði Iraola.
❤️🙌 "I'm not gonna live in my bubble, just training ground, home. "I would also like to go to the city, experience the city. I know some places. I will have to take some pictures!"Andoni Iraola wants to experience all of Liverpool, not just the club. pic.twitter.com/IlTFA2z7Ob— This Is Anfield (@thisisanfield) July 13, 2026
❤️🙌 "I'm not gonna live in my bubble, just training ground, home. "I would also like to go to the city, experience the city. I know some places. I will have to take some pictures!"Andoni Iraola wants to experience all of Liverpool, not just the club. pic.twitter.com/IlTFA2z7Ob
„Sum lið gefa þér þessar aðstæður strax, það er í lagi. Önnur lið gefa þér ekki þessar aðstæður strax því þau munu reyna að stjórna leiknum, spila á þínum vallarhelmingi,“ sagði Iraola.
„Ég hlakka til að eyða eins miklum tíma og mögulegt er á vallarhelmingi andstæðinganna – með boltann og án boltans – því mér finnst við vera nær því að skora úr þeirri stöðu,“ sagði Iraola.