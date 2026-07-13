Xabi Alonso vill halda Fernandez hjá Chelsea

Xabi Alonso, nýr knattspyrnustjóri Chelsea, var kynntur á Stamford Bridge í dag og sagðist þá vilja halda Enzo Fernandez hjá félaginu.
Hinn 25 ára gamli argentínski miðjumaður, sem undirbýr sig fyrir leik gegn Englandi í undanúrslitum heimsmeistaramótsins, er sagður opinn fyrir því að fara og var nýlega orðaður við Real Madrid.
Spænska félagið neitaði þó í síðustu viku að hafa reynt að fá Fernandez til sín, sem þýðir að hann hefur engan annan þekktan áfangastað og verðmiðinn er umtalsverður, eða 120 milljónir punda.
Chelsea boss Xabi Alonso reveals he has held crunch talks with midfielder Enzo Fernandez after Real Madrid's brutal snub - and hints that Alejandro Garnacho has no future at Stamford Bridge https://t.co/pdLuIjCcFS— Daily Mail Sport (@MailSport) July 13, 2026
Chelsea boss Xabi Alonso reveals he has held crunch talks with midfielder Enzo Fernandez after Real Madrid's brutal snub - and hints that Alejandro Garnacho has no future at Stamford Bridge https://t.co/pdLuIjCcFS
Alonso svaraði „já“ þegar hann var spurður hvort hann vildi halda Fernandez og bætti við: „Við höfum rætt saman. En eins og þú skilur, þá verður það sem við sögðum áfram einkamál,“ sagði Alonso.
Þetta var hluti af fyrsta stóra blaðamannafundi hans síðan hann tók við stjórnartaumunum hjá Chelsea eftir að hafa yfirgefið Real Madrid í janúar. Hann sagði einnig að framherjinn Nicolas Jackson myndi snúa aftur í hópinn, að minnsta kosti fyrir undirbúningstímabil félagsins í Ástralíu og Asíu, eftir að Bayern München ákvað að gera lánssamning hans ekki varanlegan.
„Nico Jackson mun taka þátt í ferðinni til Asíu og við hlökkum til að vinna með honum,“ sagði Alonso.
Að auki hefur kantmaðurinn Alejandro Garnacho ekki snúið aftur til æfinga undir stjórn Alonso, sem hóf störf síðastliðinn fimmtudag.
Alonso sagði að samkomulag væri um að Garnacho yrði fjarri aðalliðshópnum á meðan hann leitar sér að nýju félagi, en ítalska félagið Roma er meðal þeirra sem hafa sýnt áhuga.
Alonso sagði að hann stefndi á að komast í Evrópukeppni á sínu fyrsta tímabili og þakkaði yfirmönnum íþróttamála og eigendum fyrir að velja sig til að vera hluti af félaginu.
„Ég vil njóta þess, vera hluti af þessu félagi og vinna með yfirmönnum íþróttamála. Þetta er félag með mikla möguleika. Við þurfum að taka réttar ákvarðanir, en við höfum sterkan grunn til að byggja á. Við þurfum að byggja á þessum grunni til að ná árangri á vellinum,“ sagði Alonso.
Xabi Alonso talking about Enzo Fernandez. pic.twitter.com/zme0Uu76MJ— Frank Khalid OBE (@FrankKhalidUK) July 13, 2026
Xabi Alonso talking about Enzo Fernandez. pic.twitter.com/zme0Uu76MJ