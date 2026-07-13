Enski boltinn

United kaupir Andrey Santos frá Chelsea

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Andrey Santos er nýjasti leikmaður Manchester United.
Andrey Santos er nýjasti leikmaður Manchester United. getty/Manchester United

Manchester United hefur gengið frá kaupunum á brasilíska miðjumanninum Andrey Santos frá Chelsea. Kaupverðið er talið vera 48 milljónir punda.

Hinn 22 ára Santos skrifaði undir fimm ára samning við United sem endaði í 3. sæti ensku úrvalsdeildarinnar á síðasta tímabili.

Talið var fullvíst að United myndi kaupa annan brasilískan miðjumann, Éderson, frá Atalanta en ekkert verður af þeim félagaskiptum. United er hins vegar nálægt því að ganga frá kaupunum á Youri Tielemans frá Aston Villa.

Santos gekk í raðir Chelsea frá Vasco da Gama 2023. Á tíma sínum hjá Chelsea var hann tvívegis lánaður til Strasbourg og einnig til Vasco da Gama og Nottingham Forest.

Á síðasta tímabili lék Santos 43 leiki fyrir Chelsea í öllum keppnum og skoraði þrjú mörk.

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