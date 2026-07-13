United kaupir Andrey Santos frá Chelsea Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 13. júlí 2026 14:19 Andrey Santos er nýjasti leikmaður Manchester United. getty/Manchester United Manchester United hefur gengið frá kaupunum á brasilíska miðjumanninum Andrey Santos frá Chelsea. Kaupverðið er talið vera 48 milljónir punda. Hinn 22 ára Santos skrifaði undir fimm ára samning við United sem endaði í 3. sæti ensku úrvalsdeildarinnar á síðasta tímabili. Talið var fullvíst að United myndi kaupa annan brasilískan miðjumann, Éderson, frá Atalanta en ekkert verður af þeim félagaskiptum. United er hins vegar nálægt því að ganga frá kaupunum á Youri Tielemans frá Aston Villa. Santos gekk í raðir Chelsea frá Vasco da Gama 2023. Á tíma sínum hjá Chelsea var hann tvívegis lánaður til Strasbourg og einnig til Vasco da Gama og Nottingham Forest. Á síðasta tímabili lék Santos 43 leiki fyrir Chelsea í öllum keppnum og skoraði þrjú mörk. Enski boltinn Manchester United Chelsea FC Mest lesið Segir engan Frakka vera í franska landsliðinu Fótbolti Segja einn mann hafa séð um að aflétta banni Balogun Fótbolti Kærastan birti viðbjóðinn: Sörloth sagt að fremja sjálfsvíg eftir tapið á HM Fótbolti Sjáðu markasúpuna úr Bestu deildinni í gær Íslenski boltinn Goðsögn tekur við eftir vonbrigðin á HM Fótbolti McGregor entist aðeins í 69 sekúndur Sport „Er að fara vinna þennan gullskó og ég er að fara slá markametið“ Íslenski boltinn „Ég er svo lélegur í golfi“ Golf Þjálfarinn rekinn eftir hótun leikmanns Fótbolti Langar að taka pásu frá landsliðinu Fótbolti Fleiri fréttir United kaupir Andrey Santos frá Chelsea Villa að stela Manzambi af Newcastle Éderson ekki á leiðinni en Tielemans í viðræðum við United Ken Bates látinn Fyrrverandi stjarna í enska boltanum handtekin Önnur risastór breyting á þeim sem stýra Liverpool Manchester City kaupir efnilegan markvörð Stjarna úr ensku úrvalsdeildinni keyrði niður konu Newcastle yngir upp á sumri breytinga Arsenal fær Meslier frá Leeds Amorim viðurkenndi mistök og bað stuðningsmenn United afsökunar Fyrsti leikurinn er auðvitað á móti Xabi Alonso Haaland orðinn stærri en Manchester City Ein stærstu félagaskiptin í sögu kvennaknattspyrnunnar Bruno Guimaraes tilkynnir Newcastle að hann vilji fara til Arsenal Manchester United kaupir annan Brassa á miðjuna Arbeloa nýr stjóri Fulham og vill taka leikmenn með sér frá Real Madrid Hildur til Newcastle Sleit krossband í sigrinum gegn Bandaríkjunum Newcastle ætlar að nota Tonali-peningana til að kaupa eina af ungu stjörnum HM Kaupa George frá Chelsea Til Tottenham fyrir sautján milljarða Fimmti stjóri Forest á einu ári Skera niður hjá stelpunum Hvað er að gerast hjá Manchester United? Stórhuga Spursarar að kaupa Tonali á metverð Pereira furðu lostinn að hafa verið rekinn frá Forest Þjálfarinn kallaði hana „geðsjúkling“ og stundaði sálfræðileiki við hana Verður sá dýrasti í sögu Tottenham Klopp reiður: „Ef þetta er brot þá hefði Arsenal ekki orðið Englandsmeistari“ Sjá meira