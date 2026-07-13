Enski boltinn

Éderson ekki á leiðinni en Tielemans í við­ræðum við United

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Tielemans er talinn vera á leiðinni til Manchester.
Tielemans er talinn vera á leiðinni til Manchester. Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images

Brasilíski miðjumaðurinn Éderson er ekki á leiðinni til Manchester United eins og áður var talið. Rauðu djöflarnir sækjast nú eftir belgíska miðjumanninum Youri Tielemans.

United ætlaði sér að kaupa Éderson frá Atalanta en ákvað á síðustu stundu að draga sig úr samningaviðræðum, samkvæmt Sky Sports Italia, eftir að hann hafði staðist læknisskoðun og rétt áður en skrifa átti undir.

Á endanum varð ekkert af félagaskiptum Éderson til Manchester United. Vísir/Massimo Insabato/Getty

Nú hafa stjórnarmenn United beint sjónum sínum að Youri Tielemans, leikmanni Aston Villa.

The Athletic greinir frá því að viðræðurnar séu langt komnar á veg og þrátt fyrir áhuga annarra félaga vilji Tielemans helst semja við United. Talið er að klásúla sé í samningi hans sem geri United kleift að kaupa Tielemans á um 35 milljónir punda.

Tielemans gekk til liðs við Aston Villa frá Leicester árið 2023 og á tvö ár eftir af samningi sínum. Hann var hluti af Villa-liðinu sem vann Evrópudeildina í vor undir stjórn Unai Emery.

Þriggja manna miðjan sem Aston Villa stillti upp á síðasta tímabili virðist vera að molna. Amadou Onana sleit krossband á HM, Tielemans er talinn á förum og þá stendur Boubacar Kamara einn eftir.

Hins vegar er Manchester United að byggja upp sterka miðju, með komu Andrey Santos og væntanlegum félagaskiptum Tielemans, eftir brotthvarf Casemiro og meiðsli Manuels Ugarte.

Enski boltinn Manchester United

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