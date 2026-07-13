Éderson ekki á leiðinni en Tielemans í viðræðum við United Ágúst Orri Arnarson skrifar 13. júlí 2026 10:25 Tielemans er talinn vera á leiðinni til Manchester. Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images Brasilíski miðjumaðurinn Éderson er ekki á leiðinni til Manchester United eins og áður var talið. Rauðu djöflarnir sækjast nú eftir belgíska miðjumanninum Youri Tielemans. United ætlaði sér að kaupa Éderson frá Atalanta en ákvað á síðustu stundu að draga sig úr samningaviðræðum, samkvæmt Sky Sports Italia, eftir að hann hafði staðist læknisskoðun og rétt áður en skrifa átti undir. Á endanum varð ekkert af félagaskiptum Éderson til Manchester United. Vísir/Massimo Insabato/Getty Nú hafa stjórnarmenn United beint sjónum sínum að Youri Tielemans, leikmanni Aston Villa. The Athletic greinir frá því að viðræðurnar séu langt komnar á veg og þrátt fyrir áhuga annarra félaga vilji Tielemans helst semja við United. Talið er að klásúla sé í samningi hans sem geri United kleift að kaupa Tielemans á um 35 milljónir punda. Tielemans gekk til liðs við Aston Villa frá Leicester árið 2023 og á tvö ár eftir af samningi sínum. Hann var hluti af Villa-liðinu sem vann Evrópudeildina í vor undir stjórn Unai Emery. Þriggja manna miðjan sem Aston Villa stillti upp á síðasta tímabili virðist vera að molna. Amadou Onana sleit krossband á HM, Tielemans er talinn á förum og þá stendur Boubacar Kamara einn eftir. Hins vegar er Manchester United að byggja upp sterka miðju, með komu Andrey Santos og væntanlegum félagaskiptum Tielemans, eftir brotthvarf Casemiro og meiðsli Manuels Ugarte. Enski boltinn Manchester United Mest lesið Segja einn mann hafa séð um að aflétta banni Balogun Fótbolti Segir engan Frakka vera í franska landsliðinu Fótbolti Kærastan birti viðbjóðinn: Sörloth sagt að fremja sjálfsvíg eftir tapið á HM Fótbolti Goðsögn tekur við eftir vonbrigðin á HM Fótbolti „Er að fara vinna þennan gullskó og ég er að fara slá markametið“ Íslenski boltinn „Ég er svo lélegur í golfi“ Golf McGregor entist aðeins í 69 sekúndur Sport Þjálfarinn rekinn eftir hótun leikmanns Fótbolti Liðin fjögur eftir sem FIFA vildi að gætu mæst í undanúrslitum Fótbolti Lárus Orri: „Erum í bullandi fallbaráttu“ Íslenski boltinn Fleiri fréttir Éderson ekki á leiðinni en Tielemans í viðræðum við United Ken Bates látinn Fyrrverandi stjarna í enska boltanum handtekin Önnur risastór breyting á þeim sem stýra Liverpool Manchester City kaupir efnilegan markvörð Stjarna úr ensku úrvalsdeildinni keyrði niður konu Newcastle yngir upp á sumri breytinga Arsenal fær Meslier frá Leeds Amorim viðurkenndi mistök og bað stuðningsmenn United afsökunar Fyrsti leikurinn er auðvitað á móti Xabi Alonso Haaland orðinn stærri en Manchester City Ein stærstu félagaskiptin í sögu kvennaknattspyrnunnar Bruno Guimaraes tilkynnir Newcastle að hann vilji fara til Arsenal Manchester United kaupir annan Brassa á miðjuna Arbeloa nýr stjóri Fulham og vill taka leikmenn með sér frá Real Madrid Hildur til Newcastle Sleit krossband í sigrinum gegn Bandaríkjunum Newcastle ætlar að nota Tonali-peningana til að kaupa eina af ungu stjörnum HM Kaupa George frá Chelsea Til Tottenham fyrir sautján milljarða Fimmti stjóri Forest á einu ári Skera niður hjá stelpunum Hvað er að gerast hjá Manchester United? Stórhuga Spursarar að kaupa Tonali á metverð Pereira furðu lostinn að hafa verið rekinn frá Forest Þjálfarinn kallaði hana „geðsjúkling“ og stundaði sálfræðileiki við hana Verður sá dýrasti í sögu Tottenham Klopp reiður: „Ef þetta er brot þá hefði Arsenal ekki orðið Englandsmeistari“ Chelsea með harðorða yfirlýsingu um nýjan stjóra Man. City Manchester City staðfestir loksins Maresca sem stjóra Sjá meira