Árásir Bandaríkjanna og Íran hvort á annað héldu áfram í nótt. Skotmörk Írana voru herstöðvar í nágrannalöndum en Bandaríkin sögðust hafa hæft meðal annars loftvarnarkerfi Írana.
Árásir Írana beindust að herstöðvum í nágrannaríkjum sínum sem bandaríski herinn hefur áður fengið afnot af. Sex ríki á Persaflóasvæðinu og í nágrenni Íran sögðust hafa orðið fyrir írönskum eldflauga- eða drónaárásum, Katar, Óman, Sameinuðu arabísku furstadæmin, Jórdanía, Barein og Kúveit. Íranski byltingarvörðurinn sagðist hafa hæft herstöðvar í bæði Jórdaníu og Kúveit.
Katar bauðst lengi vel til að vera eins konar sáttamiðlri svo lengi sem landið yrði ekki fyrir árásunum. Þrír slösuðust í árásunum þar, þar á meðal eitt barn og telja stjórnvöld í Katar að Íranir séu ábyrgir.
Bandaríkjamenn sögðust hafa hæft loftvarnarkerfi Írans, ratsjárstöðvar við ströndina, eldflaugar og dróna.
Í færslu yfirstjórnar herafla Bandaríkjanna í Mið-Austurlöndum, CENTCOM, á X segir að markmið árásanna hafi verið að draga úr getu Írana til að ráðast á sjómenn og viðskiptaskip sem sigla um Hormússund. Reuters hefur eftir bandaríska hernum að Íranir hafi gert árásir á skip frá Kýpur og Óman sem sigldu um sundið.
Bandaríkin og Ísrael hófu að gera árásir á Íran í febrúar og sögðu markmiðið meðal annars vera að koma í veg fyrir að Íranir byggju til kjarnorkuvopn. Vopnahlé tók gildi í apríl og hafa ríkin átt í samningaviðræðum síðan, með einstaka árásum. Bráðabirgðasamkomulag var undirritað í júní sem gilti í sextíu daga.
Það breyttist hins vegar í byrjun júlí þegar Donald Trump Bandaríkjaforseti afturkallaði heimild um sölu á íranskri olíu, sem var hluti af samkomulaginu um endalok átakanna. Einnig hóf bandaríski herinn að gera árásir á Íran á ný. Trump tilkynnti einnig að hann teldi að vopnahléinu væri lokið en samþykkti samt sem áður tillögur Íran um áframhaldandi samræður.
Íranir sögðust hins vegar ekki hafa óskað eftir slíkum viðræðum heldur samþykkt að hýsa sáttasemjara frá Katar í höfuðborg sinni.
Hormússund hefur verið mikilvægur vettvangur í átökunum en tuttugu prósent af allri olíu heimsins er siglt um sundið. Skip sem eiga leið þar um hafa verið í hættu undanfarnar vikur og sammælast Bandaríkin og Íran ekki um hver fari með raunveruleg yfirráð yfir sundinu. Einnig fara mismunandi sögur af því hvort að sundið sé opið eða lokað en sex skip sigldu þar í gegn í gær, þar á meðal eitt sem flutti íranska olíu.