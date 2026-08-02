Innlent

Knapi datt af baki

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Þyrla Landhelgisgæslunnar TF-GRO.
Þyrla Landhelgisgæslunnar TF-GRO. vísir/vilhelm

Þyrla Landhelgisgæslunnar var kölluð út á áttunda tímanum í kvöld vegna slyss á hestbaki.

Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunnar segir knapa hafa dottið af baki á Klofningsvegi á Vesturlandi.

Þyrlan lagði af stað á vettvang upp um áttaleytið og hinn slasaði verður fluttur til aðhlynningar.

Landhelgisgæslan

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið