„Þetta voru þrjátíu til sextíu sekúndur og allt húsið var að brenna“ Rafn Ágúst Ragnarsson og Eiður Þór Árnason skrifa 2. ágúst 2026 18:12 Heimilisfólkið komst allt heilu og höldnu undan eldinum en gátu ekkert gert til að bjarga bústaðnum. Aðsend Eigandi bústaðarins sem brann til kaldra kola við Þingvallavatn segir það hafa verið mikið áfall að ekki geta gert neitt til að sporna við logunum nema horft á. Logarnir voru það fljótir að breiða úr sér að ekki gafst tími nema til að hlaupa og sækja börnin. Eigandi sumarbústaðarins í Miðfellslandi sem óskaði nafnleyndar dvaldi þar yfir verslunarmannahelgina ásamt hópi vina og barna þeirra. Alls voru fimm fullorðnir og fimm börn inni þegar eldurinn kviknaði. Hann hafði nýlokið við að elda kvöldmat og fólkið sest að snæðingi. Þetta er annar eldsvoðinn sem gjöreyðileggur hús á skömmum tíma. Í gær ræddi fréttastofa við Sigrúnu Jóhannsdóttur sem missti heimili sitt á Stykkishólmi á dögunum. Í umfjöllun Ríkisútvarpsins er haft eftir sjónarvotti að snörp vindhviða hefði fellt kolagrill sem hefði svo kviknað út frá en eigandinn segir það ekki satt. „Ég var með nóg pláss á milli þess og hússins og það var ekki vindur þegar ég var að grilla. Ég var búinn að pæla vel í því hvernig er best að gera þetta á öruggan hátt. Þegar ég var búinn að grilla var heldur ekki hiti í grillinu,“ segir hann en veit annars ekki hvernig eldurinn spratt upp. „Ég labba með grillmatinn inn í bústað og eftir þrjátíu sekúndur sé ég allt í einu reyk út um gluggann. Ég fór út að kanna málið og þá sé ég að eldurinn er kominn undir bústaðinn og ég gat ekki slökkt með slökkvitæki eða vatnsslöngu. Þetta voru þrjátíu til sextíu sekúndur og allt húsið var að brenna. Maður gat bara hlaupið og passað börnin,“ segir hann. Hann segir líklegast að aska og glóðir hafi borist undir pall bústaðarins þegar grillað var. Eigandinn og fjölskylda hans leituðu sér skjóls í bústað vina þeirra eftir brunann og halda svo aftur til borgarinnar þar sem þau eru búsett. Bláskógabyggð Þingvellir Slökkvilið Mest lesið Siggi stormur sár en dregur ekki í land Innlent Fundu byssur í bílum og handtóku fimm Innlent Myndir: Heimilisfólk komst út heilt á húfi Innlent Þyrlur slökkviliðs skullu saman í miðju lofti Erlent Tap vegna ótímabærra veðurspáa hlaupi á milljónum Innlent Hröpuðu til bana í skoðunarflugi yfir Nazca-línurnar Erlent Handtóku níu og nutu liðsinnis sérsveitar vegna staks eggvopns Innlent Greinir á við kjósendur sína Innlent Sárt að geta ekki sagt ömmu sinni frá sakleysi sínu Innlent Sumarhús við Þingvallavatn eyðilagðist í eldsvoða Innlent Fleiri fréttir Enn brotist inn í miðbænum „Þetta voru þrjátíu til sextíu sekúndur og allt húsið var að brenna“ Fundu byssur í bílum og handtóku fimm Greinir á við kjósendur sína Maður á sjötugsaldri kýldi konu til blóðs í miðbænum Þrír handteknir eftir átök í heimahúsi Sexan millilendir aftur í Reykjavík Siggi stormur sár en dregur ekki í land Sveitarstjóri hefur miklar áhyggjur af ástandi Vestfjarðavegar Grunaður um sölu fíkniefna á Þjóðhátíð Efnahags- og Evrópumál, hvalveiðar og laxeldi á landi á Sprengisandi Handtóku níu og nutu liðsinnis sérsveitar vegna staks eggvopns Sárt að geta ekki sagt ömmu sinni frá sakleysi sínu Myndir: Heimilisfólk komst út heilt á húfi Sumarhús við Þingvallavatn eyðilagðist í eldsvoða Tap vegna ótímabærra veðurspáa hlaupi á milljónum Lét lögreglu fá rauðtússaðan miða: „Ekki einhverjir fylliraftar innan úr miðborg Reykjavíkur“ Gekk um með barefli öskrandi og ógnaði Minkur í Vestmannaeyjum tilkynntur til Mosfellsbæjar Gagnrýna meðferð lögreglu á áhöfninni Hvorki tilkynnt um kynferðisbrot né líkamsárás fyrstu nóttina Líður eins og Gísli á Uppsölum sé kominn heim Slasaðist á fæti uppi á hálendi Veðrið „eins og eftir pöntun“ Guðmundur Felix kominn með krabbamein Blöskrar hegðun ferðamanna við Sólheimajökul Afdrif Bandero og hættulegt ástand í Dölum Yfirheyrslum lokið og ekki gerð krafa um gæsluvarðhald Sex fíkniefnamál komu upp í Eyjum „Ég er skrímsli“ Sjá meira