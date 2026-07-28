Íslenski boltinn

Dag­skráin í dag: Bikarúrslitaliðin í eld­línunni

Valur Páll Eiríksson skrifar
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Tveir leikir fara fram í Bestu deild kvenna í fótbolta í dag og hægt er að sjá þá báða í Besta sætinu.

Liðin tvö sem tryggðu sér farseðil í úrslitaleikinn í Mjólkurbikar kvenna um helgina, Þróttur og Grindavík/Njarðvík, eiga bæði leiki í kvöld.

Þróttur tekur á móti Víkingi í Reykjavíkurslag í Laugardalnum. Sá leikur hefst klukkan 19:15 en útsending hefst klukkan 19:05 á Sýn Sport Ísland.

Grindavík/Njarðvík heimsækir þá Stjörnuna í Garðabæinn. Sá leikur hefst einnig klukkan 19:15 en útsending klukkan 19:05 á Sýn Sport Ísland 2.

Dagskráin í dag Besta deild kvenna

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