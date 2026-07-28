„Ekki það sem við lögðum upp með“ Kolbeinn Kristinsson skrifar 28. júlí 2026 21:57 Ingibjörg Lúcía fékk ekki tækifæri til að fagna marki í kvöld, frekar en aðrir á vellinum. Vísir/Hulda Margrét Ingibjörg Lúcía Ragnarsdóttir, fyrirliði Stjörnunnar, var ekki fyllilega sátt eftir markalaust jafntefli gegn Grindavík/Njarðvík í Garðabæ í kvöld. „Við fórum alls ekki inn í leikinn með það markmið að sækja eitt stig. Þetta var ekki það sem við lögðum upp með,“ sagði Ingibjörg Lúcía eftir leik. Stjarnan byrjaði leikinn ágætlega en náði ekki að fylgja því eftir að hennar mati. „Við byrjuðum mjög vel fyrstu mínúturnar en heilt yfir var fyrri hálfleikurinn kannski ekki nógu góður af okkar hálfu. Við vorum ekki alveg á okkar besta degi og náðum ekki að skapa jafn hættuleg færi og við erum vanar.“ Leikurinn einkenndist af mikilli baráttu og fáum opnum færum. Ingibjörg sagði það þó ekki hafa komið Stjörnukonum á óvart. „Við höfum spilað gegn þeim oft á þessu ári og vitum nákvæmlega hvernig þær spila. Þetta er svolítið þeirra leikur og við þurfum bara að taka þátt í því.“ Hún var ánægð með vinnuframlag liðsins en fannst vanta meiri gæði á síðasta þriðjungi vallarins. „Það var mikil barátta í leiknum og mér fannst við vinna vel. Við náðum hins vegar ekki að koma okkur í nógu hættulegar stöður til að geta gert út um leikinn.“ Nú tekur við stutt hlé hjá Stjörnunni áður en liðið mætir Þrótti á heimavelli eftir verslunarmannahelgi. „Við fáum helgarfrí og byrjum síðan strax á mánudaginn að einbeita okkur að næsta leik.“ Stjarnan UMF Grindavík UMF Njarðvík Besta deild kvenna Mest lesið Fíklar í fráhvörfum: „Öskra þarna á einn átta ára að gefa boltann“ Enski boltinn UEFA logar í ljósi áforma Infantino: „Sál fótboltans ekki til sölu“ Fótbolti Sonurinn skaut móður sína Sport Hausverkur fyrir Iraola Enski boltinn Sölvi keyptur til KR Íslenski boltinn „Iraola spilar neðri deildar fótbolta á háu stigi“ Enski boltinn Kallaður fyrir þingnefnd vegna tengslanna við Trump Fótbolti „Af hverju er þessi leikvangur ekki troðfullur í hvert einasta skipti?“ Fótbolti Gylfi ósáttur: „Ótrúleg ákvörðun hjá KSÍ“ Sport Uppgjörið: Þróttur - Víkingur 1-1 | Botnliðið náði í stig Íslenski boltinn Fleiri fréttir „Ekki það sem við lögðum upp með“ Sara Björk leitar enn fyrsta sigursins Njarðvík marði botnliðið Uppgjörið: Stjarnan - Grindavík/Njarðvík 0-0 | Fer seint í sögubækurnar Uppgjörið: Þróttur - Víkingur 1-1 | Botnliðið náði í stig Tókst á við stjörnurnar í La Liga en heldur nú til Þórs Sölvi keyptur til KR „Frábær leikmaður og skemmtilegur karakter sem við munum sakna“ Sjáðu Ágúst Orra tryggja Breiðabliki sigur og viðhalda ótrúlegri tölfræði Freyja seld til Svíþjóðar Valdi tíu verstu augnablik Stjörnumanna á Skaganum: „Eins og þeir væru drukknir“ Dagskráin í dag: Bikarúrslitaliðin í eldlínunni „Góðir tímar framundan“ „Hefði nú verið betra að vera með tvo sigra“ „Mjög ánægður með margt í leiknum en óánægður með jafntefli“ Uppgjörið: KA - Þór 0-0 | Steindauður norðanslagur „Þetta eru fagmenn sem lifa fyrir boltann“ Fyrirliði Njarðvíkur til Vals Uppgjörið: Breiðablik - ÍBV 1-0 | Ágúst Orri hetjan Aðstoðarþjálfari Jökuls í Vesturbæinn „Við eigum harma að hefna“ Sjáðu mörkin þegar ÍA kjöldró Stjörnuna Rúnar: Ég hef aldrei farið á Þjóðhátíð Jón Þór: „Ég er algjörlega orðlaus“ Jóhannes Karl: Strákarnir eiga skilið frí yfir helgina Uppgjörið: ÍA-Stjarnan 5-1 | Draumabyrjun ÍA í martraðarheimkomu Jóns Þórs Uppgjörið: FH-Fram 0-0 | Mörg mörk síðast en ekkert í kvöld Kláraði Harvard og samdi við Blika Aron Einar spilar ekki fleiri leiki með Þór í sumar Í skýjunum eftir sögulegan sigur: „Þetta var dýrðardagur“ Sjá meira