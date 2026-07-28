Íslenski boltinn

„Ekki það sem við lögðum upp með“

Kolbeinn Kristinsson skrifar
Ingibjörg Lúcía fékk ekki tækifæri til að fagna marki í kvöld, frekar en aðrir á vellinum.
Ingibjörg Lúcía fékk ekki tækifæri til að fagna marki í kvöld, frekar en aðrir á vellinum. Vísir/Hulda Margrét

Ingibjörg Lúcía Ragnarsdóttir, fyrirliði Stjörnunnar, var ekki fyllilega sátt eftir markalaust jafntefli gegn Grindavík/Njarðvík í Garðabæ í kvöld.

„Við fórum alls ekki inn í leikinn með það markmið að sækja eitt stig. Þetta var ekki það sem við lögðum upp með,“ sagði Ingibjörg Lúcía eftir leik.

Stjarnan byrjaði leikinn ágætlega en náði ekki að fylgja því eftir að hennar mati.

„Við byrjuðum mjög vel fyrstu mínúturnar en heilt yfir var fyrri hálfleikurinn kannski ekki nógu góður af okkar hálfu. Við vorum ekki alveg á okkar besta degi og náðum ekki að skapa jafn hættuleg færi og við erum vanar.“

Leikurinn einkenndist af mikilli baráttu og fáum opnum færum. Ingibjörg sagði það þó ekki hafa komið Stjörnukonum á óvart.

„Við höfum spilað gegn þeim oft á þessu ári og vitum nákvæmlega hvernig þær spila. Þetta er svolítið þeirra leikur og við þurfum bara að taka þátt í því.“

Hún var ánægð með vinnuframlag liðsins en fannst vanta meiri gæði á síðasta þriðjungi vallarins.

„Það var mikil barátta í leiknum og mér fannst við vinna vel. Við náðum hins vegar ekki að koma okkur í nógu hættulegar stöður til að geta gert út um leikinn.“

Nú tekur við stutt hlé hjá Stjörnunni áður en liðið mætir Þrótti á heimavelli eftir verslunarmannahelgi.

„Við fáum helgarfrí og byrjum síðan strax á mánudaginn að einbeita okkur að næsta leik.“

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