Íslenski boltinn

Njarð­vík marði botnliðið

Valur Páll Eiríksson skrifar
Valdimar Jóhannsson skoraði eina mark kvöldsins.
Valdimar Jóhannsson skoraði eina mark kvöldsins. Vísir/ÓskarÓ

Njarðvík marði 1-0 sigur á botnliði Ægis og hlaut verðmæt stig í Lengjudeild karla í fótbolta í kvöld.

Það var eftir aðeins þriggja mínútna leik sem Valdimar Jóhannsson kom Njarðvík yfir í leik kvöldsins og virtist stefna í stórsigur gestanna í heimsókn þeirra í Þorlákshöfn.

Það var ekki upp á teningunum og mark Valdimars reyndist eina mark leiksins og þar með sigurmarkið.

Njarðvík er eftir sigur kvöldsins með 26 stig í fimmta sæti deildarinnar, neðsta umspilssætinu, tveimur frá HK sem er þar fyrir ofan. Grótta er næst á eftir með 22 stig í sjötta sæti en á tvo leiki inni á liðin tvö fyrir ofan.

Ægir er sem fyrr með átta stig á botni deildarinnar, sex stigum frá öruggu sæti.

UMF Njarðvík Lengjudeild karla Ægir

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