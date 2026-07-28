Njarðvík marði botnliðið Valur Páll Eiríksson skrifar 28. júlí 2026 21:20 Valdimar Jóhannsson skoraði eina mark kvöldsins. Vísir/ÓskarÓ Njarðvík marði 1-0 sigur á botnliði Ægis og hlaut verðmæt stig í Lengjudeild karla í fótbolta í kvöld. Það var eftir aðeins þriggja mínútna leik sem Valdimar Jóhannsson kom Njarðvík yfir í leik kvöldsins og virtist stefna í stórsigur gestanna í heimsókn þeirra í Þorlákshöfn. Það var ekki upp á teningunum og mark Valdimars reyndist eina mark leiksins og þar með sigurmarkið. Njarðvík er eftir sigur kvöldsins með 26 stig í fimmta sæti deildarinnar, neðsta umspilssætinu, tveimur frá HK sem er þar fyrir ofan. Grótta er næst á eftir með 22 stig í sjötta sæti en á tvo leiki inni á liðin tvö fyrir ofan. Ægir er sem fyrr með átta stig á botni deildarinnar, sex stigum frá öruggu sæti. UMF Njarðvík Lengjudeild karla Ægir Mest lesið Fíklar í fráhvörfum: „Öskra þarna á einn átta ára að gefa boltann“ Enski boltinn UEFA logar í ljósi áforma Infantino: „Sál fótboltans ekki til sölu“ Fótbolti Sonurinn skaut móður sína Sport Hausverkur fyrir Iraola Enski boltinn Sölvi keyptur til KR Íslenski boltinn „Iraola spilar neðri deildar fótbolta á háu stigi“ Enski boltinn Gylfi ósáttur: „Ótrúleg ákvörðun hjá KSÍ“ Sport Kallaður fyrir þingnefnd vegna tengslanna við Trump Fótbolti „Af hverju er þessi leikvangur ekki troðfullur í hvert einasta skipti?“ Fótbolti Uppgjörið: Þróttur - Víkingur 1-1 | Botnliðið náði í stig Íslenski boltinn Fleiri fréttir „Ekki það sem við lögðum upp með“ Sara Björk leitar enn fyrsta sigursins Njarðvík marði botnliðið Uppgjörið: Stjarnan - Grindavík/Njarðvík 0-0 | Fer seint í sögubækurnar Uppgjörið: Þróttur - Víkingur 1-1 | Botnliðið náði í stig Tókst á við stjörnurnar í La Liga en heldur nú til Þórs Sölvi keyptur til KR „Frábær leikmaður og skemmtilegur karakter sem við munum sakna“ Sjáðu Ágúst Orra tryggja Breiðabliki sigur og viðhalda ótrúlegri tölfræði Freyja seld til Svíþjóðar Valdi tíu verstu augnablik Stjörnumanna á Skaganum: „Eins og þeir væru drukknir“ Dagskráin í dag: Bikarúrslitaliðin í eldlínunni „Góðir tímar framundan“ „Hefði nú verið betra að vera með tvo sigra“ „Mjög ánægður með margt í leiknum en óánægður með jafntefli“ Uppgjörið: KA - Þór 0-0 | Steindauður norðanslagur „Þetta eru fagmenn sem lifa fyrir boltann“ Fyrirliði Njarðvíkur til Vals Uppgjörið: Breiðablik - ÍBV 1-0 | Ágúst Orri hetjan Aðstoðarþjálfari Jökuls í Vesturbæinn „Við eigum harma að hefna“ Sjáðu mörkin þegar ÍA kjöldró Stjörnuna Rúnar: Ég hef aldrei farið á Þjóðhátíð Jón Þór: „Ég er algjörlega orðlaus“ Jóhannes Karl: Strákarnir eiga skilið frí yfir helgina Uppgjörið: ÍA-Stjarnan 5-1 | Draumabyrjun ÍA í martraðarheimkomu Jóns Þórs Uppgjörið: FH-Fram 0-0 | Mörg mörk síðast en ekkert í kvöld Kláraði Harvard og samdi við Blika Aron Einar spilar ekki fleiri leiki með Þór í sumar Í skýjunum eftir sögulegan sigur: „Þetta var dýrðardagur“ Sjá meira