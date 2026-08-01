Fótbolti

Segir Richarlison vera tvístigandi hvort hann vilji vera á­fram

Andri Broddason skrifar
Roberto de Zerbi, þjálfari Tottenham, segist vilja halda Richarlison hjá félaginu.
Roberto de Zerbi, þjálfari Tottenham, segist vilja halda Richarlison hjá félaginu. EPA/Daniel Gonzalez

Roberto de Zerbi, þjálfari Tottenham, er ekki viss hver framtíð framherjans Richarlison er hjá félaginu. Aðeins eitt ár er eftir af samningi Brasilíumannsins.

Richarlison skoraði sigurmark Tottenham í 2-1 sigri í vináttuleik gegn Chelsea í dag. Eftir leikinn var Roberto de Zerbi, þjálfari Tottenham, spurður út í framtíð Richarlison.

„Ég kann vel við Richarlison, bæði sem leikmann og manneskju. Hann er með frábært hugarfar og góða hegðun en í enda dagsins þurfum við að virða ákvarðanir hans.“

Brasilíski sóknarmaðurinn hefur verið tvístiga í sínum ákvörðunum þar sem stundum hefur hann langað að fara en einnig hefur hann langað að vera áfram. De Zerbi hefur þó ekkert slæmt að segja um hann.

„Mér finnst hann enn vera mikilvægur leikmaður vegna þess að það verður ekki auðvelt að finna annan framherja eins og hann. Richarlison skorar mörk og það er ákveðin óvissa sem fylgir nýjum framherjum.“

Richarlison skoraði tólf mörk á síðasta tímabili og segir de Zerbi að það sé vegna þess að hann kann að skora mörk. Hann gekk til liðs við Tottenham árið 2022 og á þeim tíma hefur hann skorað 27 mörk fyrir félagið.

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