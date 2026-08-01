Segir Richarlison vera tvístigandi hvort hann vilji vera áfram Andri Broddason skrifar 1. ágúst 2026 21:16 Roberto de Zerbi, þjálfari Tottenham, segist vilja halda Richarlison hjá félaginu. EPA/Daniel Gonzalez Roberto de Zerbi, þjálfari Tottenham, er ekki viss hver framtíð framherjans Richarlison er hjá félaginu. Aðeins eitt ár er eftir af samningi Brasilíumannsins. Richarlison skoraði sigurmark Tottenham í 2-1 sigri í vináttuleik gegn Chelsea í dag. Eftir leikinn var Roberto de Zerbi, þjálfari Tottenham, spurður út í framtíð Richarlison. „Ég kann vel við Richarlison, bæði sem leikmann og manneskju. Hann er með frábært hugarfar og góða hegðun en í enda dagsins þurfum við að virða ákvarðanir hans.“ Brasilíski sóknarmaðurinn hefur verið tvístiga í sínum ákvörðunum þar sem stundum hefur hann langað að fara en einnig hefur hann langað að vera áfram. De Zerbi hefur þó ekkert slæmt að segja um hann. „Mér finnst hann enn vera mikilvægur leikmaður vegna þess að það verður ekki auðvelt að finna annan framherja eins og hann. Richarlison skorar mörk og það er ákveðin óvissa sem fylgir nýjum framherjum.“ Richarlison skoraði tólf mörk á síðasta tímabili og segir de Zerbi að það sé vegna þess að hann kann að skora mörk. Hann gekk til liðs við Tottenham árið 2022 og á þeim tíma hefur hann skorað 27 mörk fyrir félagið. Enski boltinn Tottenham Hotspur Mest lesið „Ég er rasisti og ég gerði þetta viljandi“ Sport Infantino hættir við allt saman Fótbolti „Ég mun að minnsta kosti sofa vel í nótt“ Fótbolti Uppgjörið: ÍBV - Fram 1-2 | Framarar unnu Þjóðhátíðarleikinn Íslenski boltinn „Þetta er mikið áfall fyrir okkur“ Íslenski boltinn JP Morgan veldur fjaðrafoki í annað sinn Fótbolti Konurnar fyrsta fórnarlambið eftir útspil Infantino Fótbolti Ný heimildarmynd um banaslys Ólympíumeistarans Sport Sagði nei við Love Island og vann svo silfur á Samveldisleikunum Sport „Versta ákvörðun sem ég hef tekið að styðja Tottenham“ Enski boltinn Fleiri fréttir Segir Richarlison vera tvístigandi hvort hann vilji vera áfram Leicester náði ekki að vinna Mikael Egil og félaga Ánægður að fá Mudryk til baka Fimmtán ára ungstirni spilaði sínar fyrstu mínútur fyrir Manchester United Lið Tómasar Bents tapaði eftir dramatískar lokamínútur Real Madrid missti niður tveggja marka forskot gegn Alberti og félögum Íslendingaslagur endaði jafn í Danmörku Rúnar og þrír leikmenn missa af leiknum við KR Rúnar fékk rautt: „Örstutt bræðiskast“ Chelsea staðfestir komu Danny Welbeck Uppgjörið: ÍBV - Fram 1-2 | Framarar unnu Þjóðhátíðarleikinn Enn skorar Emelía „Versta ákvörðun sem ég hef tekið að styðja Tottenham“ „Rangur maður til að leiða þessi samtök“ „Þetta er mikið áfall fyrir okkur“ UEFA lýsir yfir vantrausti gagnvart Infantino Fyrsta mark Tonali í sigri á Chelsea Vinícius á förum? JP Morgan veldur fjaðrafoki í annað sinn „Verður skrýtið að sjá hann standa hinu megin“ Infantino hættir við allt saman Casemiro mættur til að hjálpa „guði fótboltans“ að vinna Redknapp: Tottenham er að hegða sér eins og stórklúbbur í sumar Konurnar fyrsta fórnarlambið eftir útspil Infantino Arnór Gauti fékk sínar fyrstu mínútur í Króatíu „Ég mun að minnsta kosti sofa vel í nótt“ Heiðdís hjálpar Söru Björk og félögum í Haukum Eru of fáar konur að starfa fyrir karlalið í knattspyrnu? Newcastle borgar meira en einn og hálfan milljarð til að fá Jaissle Ancelotti viðurkennir mistök í drykkjarhléi gegn Noregi á HM Sjá meira