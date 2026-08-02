Vanessa Gold hefur samþykkt að selja 25 prósenta hlut sinn í West Ham til Amöndu Staveley sem er fyrrverandi hluthafi í Newcastle.
Vanessa Gold tók við af föður sínum, David Gold, sem stjórnarmaður enska knattspyrnufélagsins West Ham eftir að hann lést. Hún hefur samþykkt tilboð frá hópi fjárfesta undir stjórn Amöndu Staveley og eiginmanns hennar, Mehrdad Ghodoussi.
Búist er við að Staveley komi með mikið fjármagn í félagið sem féll úr ensku úrvalsdeildinni á síðasta tímabili niður í ensku B-deildina.
Vanessa Gold segist vera stolt af því að vera hluti af stjórn West Ham eftir að faðir hennar lést. Núverandi hluthafar félagsins hafa tækifæri til að kaupa hlut Gold á undan Staveley en búist er við að stór hluti fari til hennar.
Staveley hjálpaði fjárfestum frá Sádí-Arabíu að kaupa fyrrverandi eiganda Newcastle, Mike Ashley, út úr félaginu. Eftir það fór Newcastle úr liði sem var í fallbaráttu yfir í lið sem var að berjast í efri hluta ensku úrvalsdeildarinnar.