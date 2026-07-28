Íslenski boltinn

Freyja seld til Sví­þjóðar

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Freyja er markahæsti leikmaður Víkings í Bestu deildinni.
Freyja er markahæsti leikmaður Víkings í Bestu deildinni. víkingur reykjavík

Freyja Stefánsdóttir, leikmaður Víkings í Bestu deild kvenna, hefur verið seld til Djurgarden í Svíþjóð.

Víkingur er í neðsta sæti deildarinnar og missir þarna sinn markahæsta leikmann í sumar en Freyja hefur skorað 6 mörk og gefið 2 stoðsendingar í 12 leikjum fyrir lið.

Freyja er uppalinn Víkingur og var á sínum tíma yngst allra Víkinga til að skrifa undir samning við Knattspyrnudeild Víkings. Hún hefur spilað 106 meistaraflokksleiki fyrir félagið og skorað í þeim 30 mörk.

Hjá Djurgarden verður Freyja liðsfélagi íslensku landsliðskonunnar Maríu Catharínu Ólafsdóttur Gros. Kári Árnason, yfirmaður knattspyrnumála hjá Víkingi, er fyrrum leikmaður Djurgarden. 

Tilkynnt er um félagaskiptin á leikdegi en Víkingur mætir Þrótti Reykjavík í Bestu deild kvenna í kvöld klukkan 19:15. 

Besta deild kvenna Víkingur Reykjavík

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