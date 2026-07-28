Freyja seld til Svíþjóðar Ágúst Orri Arnarson skrifar 28. júlí 2026 10:30 Freyja er markahæsti leikmaður Víkings í Bestu deildinni. víkingur reykjavík Freyja Stefánsdóttir, leikmaður Víkings í Bestu deild kvenna, hefur verið seld til Djurgarden í Svíþjóð. Víkingur er í neðsta sæti deildarinnar og missir þarna sinn markahæsta leikmann í sumar en Freyja hefur skorað 6 mörk og gefið 2 stoðsendingar í 12 leikjum fyrir lið. Freyja er uppalinn Víkingur og var á sínum tíma yngst allra Víkinga til að skrifa undir samning við Knattspyrnudeild Víkings. Hún hefur spilað 106 meistaraflokksleiki fyrir félagið og skorað í þeim 30 mörk. Hjá Djurgarden verður Freyja liðsfélagi íslensku landsliðskonunnar Maríu Catharínu Ólafsdóttur Gros. Kári Árnason, yfirmaður knattspyrnumála hjá Víkingi, er fyrrum leikmaður Djurgarden. Tilkynnt er um félagaskiptin á leikdegi en Víkingur mætir Þrótti Reykjavík í Bestu deild kvenna í kvöld klukkan 19:15. View this post on Instagram Besta deild kvenna Víkingur Reykjavík Mest lesið Fíklar í fráhvörfum: „Öskra þarna á einn átta ára að gefa boltann“ Enski boltinn Hausverkur fyrir Iraola Enski boltinn Kallaður fyrir þingnefnd vegna tengslanna við Trump Fótbolti „Það fyrsta sem sést er rassinn á mér“ Sport Sonurinn skaut móður sína Sport Hræðist ekki sorgarsögu Íslendinga í Króatíu: „Við þurfum bara að skrifa betri sögu“ Fótbolti Finnst illa að Argentínu vegið: „Enginn fótur fyrir þessu hatri“ Fótbolti Mbappé sár eftir HM Fótbolti Bjóða hverjum sem vinnur Littler 84 milljónir Sport Zidane nýr landsliðsþjálfari Frakklands Fótbolti Fleiri fréttir Freyja seld til Svíþjóðar Valdi tíu verstu augnablik Stjörnumanna á Skaganum: „Eins og þeir væru drukknir“ Dagskráin í dag: Bikarúrslitaliðin í eldlínunni „Góðir tímar framundan“ „Hefði nú verið betra að vera með tvo sigra“ „Mjög ánægður með margt í leiknum en óánægður með jafntefli“ Uppgjörið: KA - Þór 0-0 | Steindauður norðanslagur „Þetta eru fagmenn sem lifa fyrir boltann“ Fyrirliði Njarðvíkur til Vals Uppgjörið: Breiðablik - ÍBV 1-0 | Ágúst Orri hetjan Aðstoðarþjálfari Jökuls í Vesturbæinn „Við eigum harma að hefna“ Sjáðu mörkin þegar ÍA kjöldró Stjörnuna Rúnar: Ég hef aldrei farið á Þjóðhátíð Jón Þór: „Ég er algjörlega orðlaus“ Jóhannes Karl: Strákarnir eiga skilið frí yfir helgina Uppgjörið: ÍA-Stjarnan 5-1 | Draumabyrjun ÍA í martraðarheimkomu Jóns Þórs Uppgjörið: FH-Fram 0-0 | Mörg mörk síðast en ekkert í kvöld Kláraði Harvard og samdi við Blika Aron Einar spilar ekki fleiri leiki með Þór í sumar Í skýjunum eftir sögulegan sigur: „Þetta var dýrðardagur“ Var strax sannfærð: „Bjóst eiginlega við að þetta myndi vera svona“ Uppgjörið: Fram - Grindavík/Njarðvík 0-3 | Í bikarúrslit í fyrsta sinn Skotarnir staðfesta að Víkingur hafi keypt íslensku landsliðskonuna Fyrsti sigur ÍR-inga síðan á Þjóðhátíðardeginum Æfir íslenskuna daglega í klefanum Myndaveisla frá endurkomu Söru Bjarkar „Virkilega sáttur við framlag leikmannanna“ „Bárum of mikla virðingu fyrir þeim“ Uppgjörið: Víkingur R. - Keflavík 5-1 | Engin Evrópuþynnka í Víkingum Sjá meira