Markmaður Noregs forðast að fara í búðina eftir heimsmeistaramótið Andri Broddason skrifar 1. ágúst 2026 22:45 Hinn samningslausi Orjan Nyland er orðinn mjög eftirsóttur eftir gengi hans á Heimsmeistaramótinu. Buda Mendes/Getty Images Ørjan Håskjold Nyland, markmaður norska landsliðsins í fótbolta, er enn að jafna sig á vinsældum eftir heimsmeistaramótið í fótbolta. Hann hefur reynt að sleppa við að fara í búðina vegna athyglinnar sem hann fær. Norska landsliðið átti eftirminnilegt heimsmeistaramót þar sem liðið komst í 8-liða úrslit. Ørjan Håskjold Nyland stóð í marki Noregs og varð að einni af hetjum liðsins. Vinsældir hans jukust gríðarlega og hefur daglegt líf hans heima í Noregi tekið miklum breytingum. Í viðtali við NRK sagði Nyland að honum þætti athyglin ekki neikvæð. „Það er gott að fólki sé ekki sama og kunni að meta það sem maður hefur gert. Það sýnir að maður hefur gert eitthvað mjög stórt og gert það vel.“ Eftir að Nyland kom heim til Noregs af heimsmeistaramótinu var hann beðinn um myndir og eiginhandaráritanir hvert sem hann fór. Það endaði með því að hann fór ekki mikið út fyrir hússins dyr. Sem dæmi fer hann aðeins í búðina af brýnustu nauðsyn, annars lætur hann konuna sína fara. Á síðasta tímabili spilaði Nyland fyrir Sevilla í spænsku úrvalsdeildinni en hann er á förum frá félaginu. Ekki er komið á hreint í hvaða lið hann mun fara en hann er í viðræðum við önnur félög. Eftir að hafa farið frá Noregi í atvinnumennsku árið 2018 hefur hann spilað í þremur löndum: Englandi, Þýskalandi og Spáni. Á meðan hann er í samningaviðræðum býr hann í heimabæ sínum Volda í Noregi. Gengi markmannsins á heimsmeistaramótinu hefur greinilega heillað félög frá ýmsum löndum en Nyland segir að það mikilvægasta sé að fjölskyldunni líði vel. HM 2026 í fótbolta Noregur Mest lesið „Ég er rasisti og ég gerði þetta viljandi“ Sport Infantino hættir við allt saman Fótbolti „Ég mun að minnsta kosti sofa vel í nótt“ Fótbolti Uppgjörið: ÍBV - Fram 1-2 | Framarar unnu Þjóðhátíðarleikinn Íslenski boltinn „Þetta er mikið áfall fyrir okkur“ Íslenski boltinn JP Morgan veldur fjaðrafoki í annað sinn Fótbolti Konurnar fyrsta fórnarlambið eftir útspil Infantino Fótbolti Ný heimildarmynd um banaslys Ólympíumeistarans Sport Sagði nei við Love Island og vann svo silfur á Samveldisleikunum Sport „Versta ákvörðun sem ég hef tekið að styðja Tottenham“ Enski boltinn Fleiri fréttir Markmaður Noregs forðast að fara í búðina eftir heimsmeistaramótið Segir Richarlison vera tvístigandi hvort hann vilji vera áfram Leicester náði ekki að vinna Mikael Egil og félaga Ánægður að fá Mudryk til baka Fimmtán ára ungstirni spilaði sínar fyrstu mínútur fyrir Manchester United Lið Tómasar Bents tapaði eftir dramatískar lokamínútur Real Madrid missti niður tveggja marka forskot gegn Alberti og félögum Íslendingaslagur endaði jafn í Danmörku Rúnar og þrír leikmenn missa af leiknum við KR Rúnar fékk rautt: „Örstutt bræðiskast“ Chelsea staðfestir komu Danny Welbeck Uppgjörið: ÍBV - Fram 1-2 | Framarar unnu Þjóðhátíðarleikinn Enn skorar Emelía „Versta ákvörðun sem ég hef tekið að styðja Tottenham“ „Rangur maður til að leiða þessi samtök“ „Þetta er mikið áfall fyrir okkur“ UEFA lýsir yfir vantrausti gagnvart Infantino Fyrsta mark Tonali í sigri á Chelsea Vinícius á förum? JP Morgan veldur fjaðrafoki í annað sinn „Verður skrýtið að sjá hann standa hinu megin“ Infantino hættir við allt saman Casemiro mættur til að hjálpa „guði fótboltans“ að vinna Redknapp: Tottenham er að hegða sér eins og stórklúbbur í sumar Konurnar fyrsta fórnarlambið eftir útspil Infantino Arnór Gauti fékk sínar fyrstu mínútur í Króatíu „Ég mun að minnsta kosti sofa vel í nótt“ Heiðdís hjálpar Söru Björk og félögum í Haukum Eru of fáar konur að starfa fyrir karlalið í knattspyrnu? Newcastle borgar meira en einn og hálfan milljarð til að fá Jaissle Sjá meira