Fótbolti

Markmaður Noregs forðast að fara í búðina eftir heims­meistara­mótið

Andri Broddason skrifar
Hinn samningslausi Orjan Nyland er orðinn mjög eftirsóttur eftir gengi hans á Heimsmeistaramótinu.
Hinn samningslausi Orjan Nyland er orðinn mjög eftirsóttur eftir gengi hans á Heimsmeistaramótinu. Buda Mendes/Getty Images

Ørjan Håskjold Nyland, markmaður norska landsliðsins í fótbolta, er enn að jafna sig á vinsældum eftir heimsmeistaramótið í fótbolta. Hann hefur reynt að sleppa við að fara í búðina vegna athyglinnar sem hann fær.

Norska landsliðið átti eftirminnilegt heimsmeistaramót þar sem liðið komst í 8-liða úrslit. Ørjan Håskjold Nyland stóð í marki Noregs og varð að einni af hetjum liðsins. Vinsældir hans jukust gríðarlega og hefur daglegt líf hans heima í Noregi tekið miklum breytingum.

Í viðtali við NRK sagði Nyland að honum þætti athyglin ekki neikvæð.

„Það er gott að fólki sé ekki sama og kunni að meta það sem maður hefur gert. Það sýnir að maður hefur gert eitthvað mjög stórt og gert það vel.“

Eftir að Nyland kom heim til Noregs af heimsmeistaramótinu var hann beðinn um myndir og eiginhandaráritanir hvert sem hann fór. Það endaði með því að hann fór ekki mikið út fyrir hússins dyr. Sem dæmi fer hann aðeins í búðina af brýnustu nauðsyn, annars lætur hann konuna sína fara.

Á síðasta tímabili spilaði Nyland fyrir Sevilla í spænsku úrvalsdeildinni en hann er á förum frá félaginu. Ekki er komið á hreint í hvaða lið hann mun fara en hann er í viðræðum við önnur félög.

Eftir að hafa farið frá Noregi í atvinnumennsku árið 2018 hefur hann spilað í þremur löndum: Englandi, Þýskalandi og Spáni. Á meðan hann er í samningaviðræðum býr hann í heimabæ sínum Volda í Noregi.

Gengi markmannsins á heimsmeistaramótinu hefur greinilega heillað félög frá ýmsum löndum en Nyland segir að það mikilvægasta sé að fjölskyldunni líði vel.

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