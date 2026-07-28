Íslenski boltinn

„Frá­bær leik­maður og skemmti­legur karakter sem við munum sakna“

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Einar Guðnason sér mikið á eftir Freyju Stefánsdóttir en er stoltur af afreksstarfi Víkings.
Einar Guðnason sér mikið á eftir Freyju Stefánsdóttir en er stoltur af afreksstarfi Víkings. vísir

Einar Guðnason er með augun opin fyrir framherja eftir brotthvarf Freyju Stefánsdóttir. Þjálfari Víkings reiknar með hörkuleik gegn Þrótti í kvöld og stefnir á að snúa við slæmu gengi liðsins.

Stórtíðindi bárust á leikdegi hjá Víkingi því í morgun var greint frá því að Freyja Stefánsdóttir hefði verið seld til sænska félagsins Djurgarden.

„Sem þjálfari er ég auðvitað sár og svekktur að missa lykilmann úr liðinu. En ég er búinn að þjálfa Freyju í yngri flokkunum líka, hef fylgst lengi með henni og er Víkingur. Þannig að maður er auðvitað gríðarlega stoltur af því að sjá enn einn leikmanninn úr yngri flokka starfi Víkings fara í sterka deild í Skandinavíu. Nú eru þær fjórar, og hálf eiginlega, sem fóru úr yngri flokka starfinu okkar í sænsku og norsku deildina. Það er mikil viðurkenning fyrir Víking og við erum stoltir af því. En auðvitað erum við svekkt að missa Freyju úr liðinu, hún er bæði frábær leikmaður og skemmtilegur karakter sem við munum sakna,“ sagði Einar Guðnason í samtali við Vísi.

Markaðurinn er auðvitað opinn, hvernig horfið þið í framherjastöðuna núna, verður einhver fengin inn í staðinn?

„Við erum að sjálfsögðu að skoða það. Hvað er í boði og hvað við getum tekið inn.“

Víkingur missir framherja en fékk á dögunum markmann. Landsliðskonan Telma Ívarsdóttir kom frá Rangers og mun standa milli stanganna í kvöld.

„Já, hún fékk leikheimild í gær og verður með í kvöld.“

Víkingur hefur gert tíðar breytingar á markmannsstöðunni og Telma verður fjórði markmaðurinn sem spilar undir stjórn Einars.

„Ég held að það hefði ekki skipt neinu máli hvaða markmaður hefði verið í liðinu hjá okkur þegar Telma er laus, við hefðum alltaf farið á eftir henni. En að sjálfsögðu er bara virk samkeppni um markmannsstöðuna eins og aðrar stöður, það hefur reynt á það líka í sumar.“

Víkingur er í neðsta sæti með 10 stig en Þróttur er með 13 stig fyrir leik kvöldsins. vísir

Víkingur mætir Þrótti í 13. umferð Bestu deildar kvenna í kvöld. Liðin eru hvorug í frábæru formi. Víkingur er í neðsta sæti deildarinnar og hefur tapað síðustu þremur deildarleikjum. Þróttur er þremur stigum ofar og hefur tapað síðustu fjórum deildarleikjum, en vann vissulega undanúrslitaleik Mjólkurbikarsins síðustu helgi.

„Bikarþynnka“ er þekkt fyrirbæri en Einar trúir ekki að það verði staðan á Þrótturum í kvöld.

„Þetta er gríðarlega mikilvægur leikur fyrir okkur í þessari baráttu… Ég held að það sé ekkert svoleiðis í gangi hjá þeim, það eru bara allir með fullan fókus á þennan leik… Það er búin að vera smá brekka hjá okkur undanfarið en við erum búin að æfa vel og ég hef fulla trú á því að við gerum góða hluti á Þróttarvellinum í kvöld.“

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