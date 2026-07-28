„Frábær leikmaður og skemmtilegur karakter sem við munum sakna“ Ágúst Orri Arnarson skrifar 28. júlí 2026 12:22 Einar Guðnason sér mikið á eftir Freyju Stefánsdóttir en er stoltur af afreksstarfi Víkings. vísir Einar Guðnason er með augun opin fyrir framherja eftir brotthvarf Freyju Stefánsdóttir. Þjálfari Víkings reiknar með hörkuleik gegn Þrótti í kvöld og stefnir á að snúa við slæmu gengi liðsins. Stórtíðindi bárust á leikdegi hjá Víkingi því í morgun var greint frá því að Freyja Stefánsdóttir hefði verið seld til sænska félagsins Djurgarden. „Sem þjálfari er ég auðvitað sár og svekktur að missa lykilmann úr liðinu. En ég er búinn að þjálfa Freyju í yngri flokkunum líka, hef fylgst lengi með henni og er Víkingur. Þannig að maður er auðvitað gríðarlega stoltur af því að sjá enn einn leikmanninn úr yngri flokka starfi Víkings fara í sterka deild í Skandinavíu. Nú eru þær fjórar, og hálf eiginlega, sem fóru úr yngri flokka starfinu okkar í sænsku og norsku deildina. Það er mikil viðurkenning fyrir Víking og við erum stoltir af því. En auðvitað erum við svekkt að missa Freyju úr liðinu, hún er bæði frábær leikmaður og skemmtilegur karakter sem við munum sakna,“ sagði Einar Guðnason í samtali við Vísi. Markaðurinn er auðvitað opinn, hvernig horfið þið í framherjastöðuna núna, verður einhver fengin inn í staðinn? „Við erum að sjálfsögðu að skoða það. Hvað er í boði og hvað við getum tekið inn.“ Víkingur missir framherja en fékk á dögunum markmann. Landsliðskonan Telma Ívarsdóttir kom frá Rangers og mun standa milli stanganna í kvöld. „Já, hún fékk leikheimild í gær og verður með í kvöld.“ Víkingur hefur gert tíðar breytingar á markmannsstöðunni og Telma verður fjórði markmaðurinn sem spilar undir stjórn Einars. „Ég held að það hefði ekki skipt neinu máli hvaða markmaður hefði verið í liðinu hjá okkur þegar Telma er laus, við hefðum alltaf farið á eftir henni. En að sjálfsögðu er bara virk samkeppni um markmannsstöðuna eins og aðrar stöður, það hefur reynt á það líka í sumar.“ Víkingur er í neðsta sæti með 10 stig en Þróttur er með 13 stig fyrir leik kvöldsins. vísir Víkingur mætir Þrótti í 13. umferð Bestu deildar kvenna í kvöld. Liðin eru hvorug í frábæru formi. Víkingur er í neðsta sæti deildarinnar og hefur tapað síðustu þremur deildarleikjum. Þróttur er þremur stigum ofar og hefur tapað síðustu fjórum deildarleikjum, en vann vissulega undanúrslitaleik Mjólkurbikarsins síðustu helgi. „Bikarþynnka“ er þekkt fyrirbæri en Einar trúir ekki að það verði staðan á Þrótturum í kvöld. „Þetta er gríðarlega mikilvægur leikur fyrir okkur í þessari baráttu… Ég held að það sé ekkert svoleiðis í gangi hjá þeim, það eru bara allir með fullan fókus á þennan leik… Það er búin að vera smá brekka hjá okkur undanfarið en við erum búin að æfa vel og ég hef fulla trú á því að við gerum góða hluti á Þróttarvellinum í kvöld.“ Besta deild kvenna Víkingur Reykjavík Mest lesið Fíklar í fráhvörfum: „Öskra þarna á einn átta ára að gefa boltann“ Enski boltinn Hausverkur fyrir Iraola Enski boltinn Sonurinn skaut móður sína Sport Kallaður fyrir þingnefnd vegna tengslanna við Trump Fótbolti „Það fyrsta sem sést er rassinn á mér“ Sport Hræðist ekki sorgarsögu Íslendinga í Króatíu: „Við þurfum bara að skrifa betri sögu“ Fótbolti Finnst illa að Argentínu vegið: „Enginn fótur fyrir þessu hatri“ Fótbolti Mbappé sár eftir HM Fótbolti „Iraola spilar neðri deildar fótbolta á háu stigi“ Enski boltinn Bjóða hverjum sem vinnur Littler 84 milljónir Sport Fleiri fréttir „Frábær leikmaður og skemmtilegur karakter sem við munum sakna“ Sjáðu Ágúst Orra tryggja Breiðabliki sigur og viðhalda ótrúlegri tölfræði Freyja seld til Svíþjóðar Valdi tíu verstu augnablik Stjörnumanna á Skaganum: „Eins og þeir væru drukknir“ Dagskráin í dag: Bikarúrslitaliðin í eldlínunni „Góðir tímar framundan“ „Hefði nú verið betra að vera með tvo sigra“ „Mjög ánægður með margt í leiknum en óánægður með jafntefli“ Uppgjörið: KA - Þór 0-0 | Steindauður norðanslagur „Þetta eru fagmenn sem lifa fyrir boltann“ Fyrirliði Njarðvíkur til Vals Uppgjörið: Breiðablik - ÍBV 1-0 | Ágúst Orri hetjan Aðstoðarþjálfari Jökuls í Vesturbæinn „Við eigum harma að hefna“ Sjáðu mörkin þegar ÍA kjöldró Stjörnuna Rúnar: Ég hef aldrei farið á Þjóðhátíð Jón Þór: „Ég er algjörlega orðlaus“ Jóhannes Karl: Strákarnir eiga skilið frí yfir helgina Uppgjörið: ÍA-Stjarnan 5-1 | Draumabyrjun ÍA í martraðarheimkomu Jóns Þórs Uppgjörið: FH-Fram 0-0 | Mörg mörk síðast en ekkert í kvöld Kláraði Harvard og samdi við Blika Aron Einar spilar ekki fleiri leiki með Þór í sumar Í skýjunum eftir sögulegan sigur: „Þetta var dýrðardagur“ Var strax sannfærð: „Bjóst eiginlega við að þetta myndi vera svona“ Uppgjörið: Fram - Grindavík/Njarðvík 0-3 | Í bikarúrslit í fyrsta sinn Skotarnir staðfesta að Víkingur hafi keypt íslensku landsliðskonuna Fyrsti sigur ÍR-inga síðan á Þjóðhátíðardeginum Æfir íslenskuna daglega í klefanum Myndaveisla frá endurkomu Söru Bjarkar „Virkilega sáttur við framlag leikmannanna“ Sjá meira