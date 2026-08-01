Fimmtán ára ungstirni spilaði sínar fyrstu mínútur fyrir Manchester United Andri Broddason skrifar 1. ágúst 2026 19:16 JJ Gabriel hefur staðið sig frábærlega með yngri liðum Manchester United en hann spilaði sínar fyrstu mínútur með meistaraflokksliðinu í dag. James Gill/Getty Images Manchester United vann 2-1 endurkomusigur gegn Atletico Madrid í æfingaleik. Úrslit skipta ekki máli í æfingaleikjum og er frammistaða mikilvægari. Fimmtán ára ungstirni Manchester United fékk að spila sínar fyrstu mínútur. Manchester United og Atletico Madrid mættust í æfingaleik í dag rétt fyrir utan Stokkhólm. Leikurinn byrjaði vel fyrir Atletico Madrid þar sem liðið komst yfir á fimmtu mínútu með marki frá Arnau Ortiz sem skoraði með góðu skoti fyrir utan teig. Í seinni hálfleik náði Bryan Mbeumo að skora tvö mörk fyrir Manchester United og reyndust þau vera sigurmörk United-liðsins. Jöfnunarmarkið skoraði Mbeumo úr vítaspyrnu eftir að brotið var á Shea Lacey í vítateig Atletico Madrid. Seinna markið skoraði hann með öruggu skoti af stuttu færi. Á 82. mínútu var Bryan Mbeumo skipt af velli og í hans stað kom fimmtán ára ungstirnið JJ Gabriel. Hann hefur slegið í gegn með yngri liðum Manchester United og eru miklar væntingar bundnar til leikmannsins. Hann var að spila sinn fyrsta leik með meistaraflokksliðinu. Byrjunin hans var ekki fullkomin þar sem fyrstu snertingarnar voru frekar þungar en með tímanum komst hann í fínan takt við leikinn. Aðrir leikmenn voru mun þyngri og sterkari en hann og var auðvelt að stugga við Gabriel. Hann á þó eftir að stækka og mun höndla leikinn betur með aldrinum. Leny Yoro, sem er liðsfélagi JJ Gabriel, segist fylgjast spenntur með honum sem leikmanni en hann sér sjálfan sig í unga leikmanninum. Yoro var aðeins sextán ára þegar hann spilaði sinn fyrsta meistaraflokksleik fyrir Lille árið 2022 þannig að hann hefur verið á svipuðum slóðum og hann. Enski boltinn Manchester United Mest lesið „Ég er rasisti og ég gerði þetta viljandi“ Sport Infantino hættir við allt saman Fótbolti „Ég mun að minnsta kosti sofa vel í nótt“ Fótbolti Uppgjörið: ÍBV - Fram 1-2 | Framarar unnu Þjóðhátíðarleikinn Íslenski boltinn „Þetta er mikið áfall fyrir okkur“ Íslenski boltinn JP Morgan veldur fjaðrafoki í annað sinn Fótbolti Konurnar fyrsta fórnarlambið eftir útspil Infantino Fótbolti Ný heimildarmynd um banaslys Ólympíumeistarans Sport Sagði nei við Love Island og vann svo silfur á Samveldisleikunum Sport Vinícius á förum? Fótbolti Fleiri fréttir Ánægður að fá Mudryk til baka Fimmtán ára ungstirni spilaði sínar fyrstu mínútur fyrir Manchester United Lið Tómasar Bents tapaði eftir dramatískar lokamínútur Real Madrid missti niður tveggja marka forskot gegn Alberti og félögum Íslendingaslagur endaði jafn í Danmörku Rúnar og þrír leikmenn missa af leiknum við KR Rúnar fékk rautt: „Örstutt bræðiskast“ Chelsea staðfestir komu Danny Welbeck Uppgjörið: ÍBV - Fram 1-2 | Framarar unnu Þjóðhátíðarleikinn Enn skorar Emelía „Versta ákvörðun sem ég hef tekið að styðja Tottenham“ „Rangur maður til að leiða þessi samtök“ „Þetta er mikið áfall fyrir okkur“ UEFA lýsir yfir vantrausti gagnvart Infantino Fyrsta mark Tonali í sigri á Chelsea Vinícius á förum? JP Morgan veldur fjaðrafoki í annað sinn „Verður skrýtið að sjá hann standa hinu megin“ Infantino hættir við allt saman Casemiro mættur til að hjálpa „guði fótboltans“ að vinna Redknapp: Tottenham er að hegða sér eins og stórklúbbur í sumar Konurnar fyrsta fórnarlambið eftir útspil Infantino Arnór Gauti fékk sínar fyrstu mínútur í Króatíu „Ég mun að minnsta kosti sofa vel í nótt“ Heiðdís hjálpar Söru Björk og félögum í Haukum Eru of fáar konur að starfa fyrir karlalið í knattspyrnu? Newcastle borgar meira en einn og hálfan milljarð til að fá Jaissle Ancelotti viðurkennir mistök í drykkjarhléi gegn Noregi á HM Real Madrid klófestir besta unga leikmann spænsku deildarinnar Þór sækir fyrirliða frá Spáni Sjá meira