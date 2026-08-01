Fótbolti

Fimm­tán ára ungstirni spilaði sínar fyrstu mínútur fyrir Manchester United

Andri Broddason skrifar
JJ Gabriel hefur staðið sig frábærlega með yngri liðum Manchester United en hann spilaði sínar fyrstu mínútur með meistaraflokksliðinu í dag.
JJ Gabriel hefur staðið sig frábærlega með yngri liðum Manchester United en hann spilaði sínar fyrstu mínútur með meistaraflokksliðinu í dag. James Gill/Getty Images

Manchester United vann 2-1 endurkomusigur gegn Atletico Madrid í æfingaleik. Úrslit skipta ekki máli í æfingaleikjum og er frammistaða mikilvægari. Fimmtán ára ungstirni Manchester United fékk að spila sínar fyrstu mínútur.

Manchester United og Atletico Madrid mættust í æfingaleik í dag rétt fyrir utan Stokkhólm. Leikurinn byrjaði vel fyrir Atletico Madrid þar sem liðið komst yfir á fimmtu mínútu með marki frá Arnau Ortiz sem skoraði með góðu skoti fyrir utan teig.

Í seinni hálfleik náði Bryan Mbeumo að skora tvö mörk fyrir Manchester United og reyndust þau vera sigurmörk United-liðsins. Jöfnunarmarkið skoraði Mbeumo úr vítaspyrnu eftir að brotið var á Shea Lacey í vítateig Atletico Madrid. Seinna markið skoraði hann með öruggu skoti af stuttu færi.

Á 82. mínútu var Bryan Mbeumo skipt af velli og í hans stað kom fimmtán ára ungstirnið JJ Gabriel. Hann hefur slegið í gegn með yngri liðum Manchester United og eru miklar væntingar bundnar til leikmannsins. Hann var að spila sinn fyrsta leik með meistaraflokksliðinu.

Byrjunin hans var ekki fullkomin þar sem fyrstu snertingarnar voru frekar þungar en með tímanum komst hann í fínan takt við leikinn. Aðrir leikmenn voru mun þyngri og sterkari en hann og var auðvelt að stugga við Gabriel. Hann á þó eftir að stækka og mun höndla leikinn betur með aldrinum.

Leny Yoro, sem er liðsfélagi JJ Gabriel, segist fylgjast spenntur með honum sem leikmanni en hann sér sjálfan sig í unga leikmanninum. Yoro var aðeins sextán ára þegar hann spilaði sinn fyrsta meistaraflokksleik fyrir Lille árið 2022 þannig að hann hefur verið á svipuðum slóðum og hann.

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