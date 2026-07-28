Uppgjörið: Stjarnan - Grindavík/Njarðvík 0-0 | Fer seint í sögubækurnar Kolbeinn Kristinsson skrifar 28. júlí 2026 21:10 vísir/guðmundur Stjarnan og Grindavík/Njarðvík skildu jöfn, 0-0, á Samsung-vellinum í Garðabæ í Bestu deild kvenna í kvöld. Hvorugu liðinu tókst að finna leiðina í netið og því fóru þau með eitt stig hvort úr leiknum. Fátt um opin færi fyrir hlé Bæði lið voru vel skipulögð og gáfu fá færi á sér í fyrri hálfleiknum. Leikurinn var jafn og baráttumikill, en þrátt fyrir nokkrar ágætar sóknir tókst hvorugu liðinu að brjóta ísinn fyrir leikhlé. Varnir liðanna héldu vel og lítið svigrúm gafst til þess að skapa afgerandi marktækifæri, alltént fundu sóknarmenn beggja liða ekki leiðina að netinu í kvöld. Markverðirnir tryggðu sitt stigið hvor Svipað var uppi á teningnum í síðari hálfleik. Liðin héldu áfram að verjast af festu en hvorugu þeirra tókst að finna sigurmarkið. Markverðir beggja liða, Bridgette Nicole Skiba hjá Stjörnunni og Genevieve Jae Crenshaw hjá Grindavík/Njarðvík, héldu hreinu og áttu sinn þátt í því að liðin skiptu stigunum á milli sín. Atvik leiksins Það var sannast sagna ekkert eitt atvik sem stóð upp úr í þessum leik. Kannski bara það að þetta var fyrsti leikur Stjörnunnar á tímabilinu þar sem liðið skorar ekki mark. Stjörnur og skúrkar Markverðir beggja liða, Bridgette Nicole Skiba hjá Stjörnunni og Genevieve Jae Crenshaw hjá Grindavík/Njarðvík, eiga hrós skilið fyrir að halda hreinu og tryggja sínum liðum eitt stig. Þá var Natasha Moraa Anasi sömuleiðis eins og klettur í vörninni hjá gestunum. Ingibjörg Lúcía Ragnarsdóttir barðist eins og ljón á miðsvæðinu og bar fyrirliðabandið að venju fyrir Stjörnuna. Dómarinn Leikurinn var heilt yfir ágætlega dæmdur af Hallgrími Viðari Arnarssyni og hans teymi. Hann hafði fína stjórn á leiknum almennt og lítið var um umdeild atvik þrátt fyrir eitthvað smá japl, jaml og fuður af varamannabekkjum beggja liða undir lokin. Einkunn: átta sléttir. Stemning og umgjörð Ágætis stemning var á Samsung-vellinum í Garðabæ og umgjörðin hin prýðilegasta. Áhorfendur létu vel í sér heyra á köflum þrátt fyrir að andrúmsloftið væri almennt lágstemmt. Óskar Smári: „Klárlega tvö töpuð stig“ Óskar Smári HaraldssonVísir/Diego Óskar Smári Haraldsson, þjálfari Stjörnunnar, var ósáttur eftir markalaust jafntefli gegn Grindavík/Njarðvík í Garðabæ í kvöld. Að hans mati skildu Stjörnukonur tvö stig eftir á heimavelli. „Þetta eru klárlega tvö töpuð stig í dag,“ sagði Óskar Smári eftir leik. Stjarnan byrjaði leikinn af miklum krafti og þjálfarinn taldi að liðið hefði átt að nýta yfirburði sína á upphafsmínútunum. „Við byrjuðum mjög vel og settum tóninn strax á fyrstu mínútu. Fyrstu 15 mínúturnar vorum við á toppnum og áttum að vera komnar yfir. Mér fannst við eiga að skora strax á fyrstu fimm mínútunum.“ Stjarnan skapaði sér nokkrar álitlegar stöður á þessum kafla. Snædís fékk gott færi og Andrea komst einnig í vænlega stöðu en náði ekki nægilega góðri snertingu. „Ákefðin var mikil, við pressuðum vel og fyrstu 15 mínúturnar voru mjög góðar. Síðan tók Grindavík hins vegar yfir og mér fannst þær stýra ferðinni það sem eftir lifði fyrri hálfleiks.“ Óskar Smári upplifði að hik hefði færst yfir sitt lið þegar leið á fyrri hálfleikinn. „Mér fannst Grindavík koma til þess að sækja sigurinn en við einhvern veginn hræddar við að tapa. Það var mín tilfinning.“ Stjarnan tók aftur völdin eftir leikhlé og var sterkari aðilinn að mati þjálfarans. Grindavík/Njarðvík hafði leikið bikarleik nokkrum dögum fyrr og Óskar taldi að meiri orka Stjörnunnar hefði farið að segja til sín. „Mér fannst við töluvert sterkari í seinni hálfleik. Við vorum með meiri orku og róteruðum ágætlega, en okkur vantaði fínu snertinguna til að skapa alveg afgerandi færi.“ Hann var ágætlega sáttur með uppbyggingu sóknanna framan af en sagði síðustu sendinguna of oft hafa brugðist. „Við komumst ágætlega í gegnum fyrsta hluta sóknanna en síðan brást næsta sending. Það er ólíkt okkur.“ Leikurinn var sá fyrsti á tímabilinu þar sem Stjörnunni tókst ekki að skora. „Ég ætla ekki að mála skrattann á vegginn vegna eins leiks, en ég er ósáttur við að hafa ekki skorað og ósáttur við að vinna ekki á heimavelli.“ Kröfurnar í Garðabænum eru skýrar að sögn Óskars. „Við eigum að vinna alla heimaleiki, alveg sama hvort mótherjinn er Grindavík/Njarðvík, FH eða Breiðablik. Þess vegna er ég ósáttur við að við skyldum ekki vinna í dag.“ Stjarnan mætir Þrótti 6. ágúst en fram að því tekur við verslunarmannahelgi. Óskar sagði dagskrá leikmannanna verða einstaklingsmiðaða. „Við blöndum þessu saman. Það eru þreyttir skrokkar og við horfum á hvern einstakling fyrir sig. Sumir þurfa að æfa, aðrir þurfa frí og einhverjir þurfa að gera eitthvað allt annað en að hugsa um fótbolta.“ „Þetta verður því blanda af öllu hjá okkur um verslunarmannahelgina.“ Besta deild kvenna Stjarnan UMF Grindavík UMF Njarðvík